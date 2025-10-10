Σε νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ οδήγησε η σημερινή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, με την οποία απέδωσε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο φράση που, όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου, ουδέποτε ειπώθηκε. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ακόμη ένα παράδειγμα «κοπτοραπτικής» και διαστρέβλωσης της αλήθειας, πρακτική που -όπως σημειώνει- εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Τσουκαλάς εν γνώσει του διαστρέβλωσε τη δήλωση του κ. Μαρινάκη συμπληρώνοντας ότι «μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για αποκλειστική ευθύνη».

«Επειδή η παραποίηση της αλήθειας, ελλείψει σοβαρού πολιτικού λόγου, έχει γίνει πλέον κανόνας στο ΠΑΣΟΚ, παραθέτουμε τα σχετικά αποσπάσματα των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου προκύπτει ότι ουδέποτε ο κ. Μαρινάκης μίλησε για πολιτική ευθύνη του κ. Βορίδη:

“Είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του κ. Βάρρα και του κ. Βορίδη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν γίναμε σοφότεροι. Το μόνο το οποίο επιβεβαίωσε και η κατάθεση του κ. Βάρρα, μεταξύ όλων των άλλων καταθέσεων που περίμενε και η Αντιπολίτευση «στη γωνία» για να εργαλειοποιήσει, είναι ότι και ο κ. Βάρρας και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι κατέθεσαν, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης από πλευράς Μαξίμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με δεδομένη αυτή την πολιτική διαφωνία – διαφοροποίηση, περιγράφεται η οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, ένα αφήγημα το οποίο προσπαθούσε μετ’ επιτάσεως να χτίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Αντιπολίτευση, χωρίς το παραμικρό στοιχείο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η θέση μας δεν αλλάζει ως προς την υποτιθέμενη ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, η οποία δεν προέκυπτε από κανένα απολύτως στοιχείο”.

“Τώρα, ως προς την ευθύνη του κ. Βορίδη, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο, γιατί αν έχει ευθύνη ο κ. Βορίδης που εφάρμοσε κάτι το οποίο προβλεπόταν, ήδη, νομικά και του εισηγήθηκε η σχετική διοίκηση, που προϋπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό είναι μια κουβέντα που νομίζω ξεπερνάει τον κ. Βορίδη και έχει να κάνει συνολικά με την ύπαρξη και τη συνέχιση τήρησης της τεχνικής λύσης. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και “κληρονόμησε” ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη. Ως προς τις ποινικές ευθύνες, ναι, ήμουν σαφής και νομίζω ήταν σαφής και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τα ίδια τα δεδομένα, όσο κι αν προσπάθησε η αντιπολίτευση να τα διαστρεβλώσει“».

Αναλυτικά η δήλωση Τσουκαλά

«Τελικά ο κ. Βάρρας ή ο κ. Βορίδης έχει δίκιο; Χθες ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη γιατί μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για “αποκλειστική ευθύνη”», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κληθείς να σχολιάσει τις κινήσεις των πρώην πρωθυπουργών εκτίμησε ότι «είτε κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας είτε ο κ. Σαμαράς είναι λογικό να παίρνουν δημοσιότητα οι κινήσεις τους», ενώ σημείωσε πως «ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός, αλλά και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την πρωθυπουργία του».

«Επομένως είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες διείσδυσής του. Δεν νομίζω ότι τώρα αν κριθεί ως αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης θα αλλάξει κάτι», είπε, υποστηρίζοντας ότι «εμείς θέλουμε να ηττηθεί ο κ. Μητσοτάκης και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ».

Συζητώντας για τα δημοσκοπικά ευρήματα και το πολιτικό σκηνικό ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει μία τοποθέτηση ως κόμμα και μπορεί να απευθυνθεί και στα αριστερά και στο κέντρο. Μάλιστα απευθυνόμαστε και σε ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορούν να είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέλουν διαφάνεια, θέλουν αξιοκρατία και όχι διαφθορά».

Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε ότι «στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι οι μισοί περίπου που επιλέγουν σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, θεωρούν ότι είναι υπεύθυνη για τα συμπτώματα διαφθοράς που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες αναστροφής του κλίματος».

«Το ζήτημα που αναδεικνύει την πραγματικότητα δεν είναι μόνο οι δείκτες της δημοφιλίας σε ένα ακροατήριο, είναι και το τι διαπερατότητα έχει σε ευρύτερα ακροατήρια». Ειδικότερα επ’ αυτού είπε ότι «σήμερα το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει περίπου 15% αλλά η δυνητική περίμετρος είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο κόμμα» και, επιπλέον, ότι «βάσει των δημοσκοπήσεων, στο ερώτημα αν προτιμά κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία εκεί υπάρχει ισοψηφία».

«Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο και πως η παράταξή μας μπορεί να εκφράσει το αίτημα πολιτικής αλλαγής χωρίς περιπέτειες. Πολιτική αλλαγή με σταθερότητα», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στην κυβέρνηση αδράνεια στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Από τις περίπου 1.200 επιχειρησιακές σχέσεις μόνο οι 550 έχουν συμβασιοποιηθεί», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «αν μέχρι το 2026 δεν έχουν συμβασιοποιηθεί οι υπόλοιπες, τότε θα χαθούν πόροι. Χάνεται η δυνατότητα να βάλουμε σε άλλο δρόμο ανάπτυξης τη χώρα».

«Αυτήν τη στιγμή υπάρχει μεταρρυθμιστική άπνοια. Η κυβέρνηση λέει ότι έκανε δυο βήματα. Δεν τα αρνούμαι εγώ. Όμως, αν δούμε, για παράδειγμα, τη μελέτη της TMF για τη γραφειοκρατία θα παρατηρήσουμε ότι το 2023 ήμασταν δεύτεροι από το τέλος σε πολυπλοκότητα διαδικασιών και τώρα είμαστε πρώτοι από το τέλος. Οι άλλες χώρες τρέχουν πιο γρήγορα από εμάς», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «όταν δίνεις ένα λάθος σήμα με τον δισταγμό να διασφαλίσεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, τότε η Τουρκία, αλλά κυρίως οι εταίροι, βλέπουν ότι δεν τα θεωρείς μείζονος σημασίας και δεν τα συμπεριλαμβάνουν στον γεωπολιτικό τους σχεδιασμό».