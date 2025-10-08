«Από δήμαρχος, κλητήρας (…) Δεν μπορώ να καταλάβω, ήταν αρχηγός κόμματος, πρωθυπουργός, πήρε 35% σε δύο εκλογές, πήρε και 62% σε ένα δημοψήφισμα, τώρα άμα πάρει 12%, δεν είναι ξεφτιλισμός;», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, αναφορικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν παραιτήθηκε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πολιτικός αναλυτής, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σχετικά με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα «δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά είναι απογυμνωμένη», ο Ανδρέας Δρυμιώτης απάντησε: «Και άμα μπει αυτός θα πάψει να είναι, θα της φέρει ρούχα αυτός δηλαδή, της απογυμνωμένης;».

Μάλιστα ανέφερε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό ψηφοφόρων, αλλά «δεν χτίζεις καινούργια κτήρια με παλιά υλικά. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αφήγημα, ποιο είναι το αφήγημά του;».

«Ο Τσίπρας ανέβηκε ένα κύμα, το αντιμνημονιακό. Ήρθε και είπε είναι αμόλυντος και άφθαρτος, “δεν έχω καμία σχέση με το Μνημόνιο και θα πάω στην Ευρώπη να το καταργήσω”. Το πίστεψε ο κόσμος. Τι σημασία έχει που έχουν περάσει 10 χρόνια; Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ με 17%. Ποιος θα τον ψηφίσει τώρα; Μας έβαλε 100 δισ. και δέσμευσε δημόσια περιουσία για 99 χρόνια».

Για τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, είπε: «Υπάρχει τεράστιο κενό στην Κεντροαριστερά και τεράστιο θέμα ηγεσίας. Ο Ανδρουλάκης δεν εκφράζει ούτε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (…). Η ηγεσία με κάποιον δοκιμασμένο που έχει χάσει έξι φορές από τον Μητσοτάκη; Πραγματικά εκπλήσσομαι. (…) Ο Τσίπρας θα κανιβαλίσει την ήδη κανιβαλισμένη Αριστερά».

Για πιθανή εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού με την πολιτική, είπε: «Η Μαρία Καρυστιανού μιλάει στο θυμικό του ανθρώπου. Το να μιλάς στο θυμικό από το να κυβερνάς μια χώρα, είναι διαφορετικό. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι η δυσκολότερη στον κόσμο, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Δεν είναι εύκολο να έχεις στα χέρια σου την τύχη μιας χώρας και οι αποφάσεις σου να επηρεάζουν ολόκληρο το έθνος. Και που σκεφτόμαστε την Καρυστιανού για δημιουργία κόμματος, νομίζω πως είναι λάθος».

Για τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε: «Αν γίνει, θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να της στερήσει την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία παίζεται σε πολύ μικρά ποσοστά. Με τον παρόντα εκλογικό νόμο απαιτείται 36% και περίπου 8% εκτός Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι, με τις παρούσες συνθήκες, μακριά από την αυτοδυναμία. Προσέξτε, πρόθεση ψήφου 28,2% με αναποφάσιστους 14,2%, σε δημοσκόπηση που έγινε στις 3 Απριλίου του 2023, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Αυτό το 28% έγινε 40% σε ένα μήνα. Η ιστορία μας δείχνει τι έγινε. Στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρά και βγάζει κίτρινη κάρτα. Την κόκκινη την βγάζει στις εκλογές».