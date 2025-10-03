Όσο πιο καλά προετοιμασμένοι είμαστε στους κινδύνους, όσο περισσότερο προστατεύουμε τις υποδομές μας, τόσο περισσότερο προστατεύουμε την κοινωνία και το έθνος, δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα ψήφισης του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας «των κρίσιμων οντοτήτων» που συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είναι και πολύ σημαντικό πολιτικό νομοσχέδιο και έχει εθνική διάσταση. «Σήμερα η πιο σημαντική έννοια της πολιτικής, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κρίσεων είναι η ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα είναι αυτή που καθορίζει τη βιωσιμότητα της χώρας, την αντοχή μιας κοινωνίας και την ικανότητα του κράτους και των μηχανισμών τους, να διαχειρίζονται όλες αυτές τις μεγάλες κρίσεις, οι οποίες δυστυχώς, όλο και συχνά ξεσπάνε, κατά τη διάρκεια των ημερών μας, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο. Σημασία έχει ότι καλούμαστε να διαχειριστούμε κινδύνους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι για την κοινωνία μας, για την ασφάλεια της χώρας, για την ασφάλεια των πόλεων μας, και εντέλει όσο πιο καλά προετοιμασμένοι είμαστε, με βάση μια εθνική στρατηγική, τόσο περισσότερο προστατεύουμε την κοινωνία, τις υποδομές το έθνος», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι μετά την ψήφιση του νόμου, θα οριστούν οι κρίσιμες οντότητες, επισημαίνοντας ότι οι τιθέμενες διατάξεις διαπραγματεύονται κυρίως την έννοια της φυσικής ασφάλειας, δηλαδή τους φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, κινδύνους που σχετίζονται με διασυνοριακές δραστηριότητες, ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, υβριδικές απειλές, τρομοκρατικές απειλές και επιθέσεις.

Την πολιτική της προστασίας των κρίσιμων οντοτήτων και την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους θα υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων η οποία θα είναι η εθνική αρχή και το ενιαίο σημείο επαφής. Ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι είναι έτοιμο το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που θα προχωρήσει μετά την ψήφιση του νόμου. Θα ακολουθήσουν οι ρυθμίσεις για την εθνική στρατηγική και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, η διαδικασία εκτίμησης κινδύνων, οι κανόνες που θα είναι υποχρεωμένοι να υλοποιούν οι φορείς για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχολιάζοντας αναφορές, που έγιναν κατά την εξέλιξη της συζήτησης στη Βουλή για τη λειτουργία της αστυνομίας, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή και ψηφίστηκε διάταξη ώστε οποιοδήποτε πειθαρχικό ζήτημα προκύπτει, κυρίως αυτά που αφορούν κακή μεταχείριση, βασανιστήρια από αστυνομικούς, να πηγαίνει στον Συνήγορο του Πολίτη. «Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην ΕΕ που εφαρμόζουν αυτή τη λογική. Όλες οι δικογραφίες παραπέμπονται στον Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος εξετάζει τις δικογραφίες, κάνει ΕΔΕ, ενδεχομένως ασκεί ποινικές διώξεις, μέσω των εισαγγελέων για να είναι όλα στο φως», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και αναφέρθηκε και στην επικαιροποίηση πειθαρχικού δικαίου, την πρόσφατη ίδρυση της Διεύθυνσης Δεοντολογίας που ασχολείται με τα ζητήματα της ΕΔΕ και της συμπεριφοράς των αστυνομικών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην καταγγελία που έγινε πριν από λίγες ημέρες για αστυνομικό που «βασάνισε, χτύπησε, έβαλε στο πορτμπαγκάζ», έναν άνθρωπο. Ο αστυνομικός συνελήφθη, ο εισαγγελέας διέταξε την κράτησή του και την επόμενη μέρα ο αστυνομικός ομόφωνα απαλλάχθηκε, με απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, και στο κλίμα αυτό συνέστησε να είναι περισσότερο προσεκτικοί όσοι υιοθετούν άμεσα τις καταγγελίες.

Στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί και ρυθμίσεις για τις προσλήψεις στο σωφρονιστικό σύστημα. Ο υπουργός σχολιάζοντας την κριτική ότι παραγκωνίζεται το ΑΣΕΠ, είπε ότι εδώ και 20 χρόνια ισχύει σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων με βάση τους κανόνες του ΑΣΕΠ, για τους ειδικούς φρουρούς και είναι το ΑΣΕΠ που αποφασίζει αν θα επικυρώσει τη λίστα των επιτυχόντων.

Η εισηγήτρια της ΝΔ ‘Αννα Μάνη Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στις προκλήσεις που σχετίζονται με την συχνότητα και την ένταση φυσικών καταστροφών, κυβερνοεπιθέσεων, τεχνολογικών ατυχημάτων αλλά και γεωπολιτικής αστάθειας. «Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με πολυπαραγοντικές κρίσεις, η ανάγκη θωράκισης του κρατικού και κοινωνικού μηχανισμού είναι πιο επιτακτική από ποτέ», είπε η βουλευτής της ΝΔ και σημείωσε ότι με το νομοσχέδιο «θεσπίζονται κανόνες και μηχανισμοί προστασίας, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων οντοτήτων, που επιτελούν ζωτικής σημασίας λειτουργίες, για τη χώρα και την κοινωνία. Οντότητες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ενδεικτικά η ενέργεια, η υγεία, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η ύδρευση, η ασφάλεια, η παραγωγή και η μεταποίηση, η διανομή τροφίμων». Κεντρικός στόχος του νομοσχεδίου, είπε η κ. Μάνη Παπαδημητρίου, είναι η διαμόρφωση μιας οριζόντιας συνεκτικής πολιτικής ανθεκτικότητας η οποία διασφαλίζει την αποτελεσματική διακυβέρνηση των κρίσιμων οντοτήτων και την απρόσκοπτη παροχή βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και την οικονομία, ακόμη και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μουλκιώτης είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα από την έλλειψη ανθεκτικότητας και υπογράμμισε ότι στις καταστροφικές πυρκαγιές στη Β. Εύβοια, ένα ολόκληρο νησί έμεινε χωρίς βασικές υποδομές, στη Θεσσαλία χωριά κόπηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς νερό, χωρίς επικοινωνία, χωρίς δρόμους, στην ενεργειακή κρίση φάνηκε πόσο εξαρτημένη και ευάλωτη είναι η χώρα, οργανισμοί του δημοσίου δέχθηκαν κυβερνοεπιθέσεις με τα δεδομένα των πολιτών να εκτίθενται σε κίνδυνο. «Η Οδηγία δεν είναι μια τυπική ευρωπαϊκή γραφειοκρατική υποχρέωση αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο για την Ευρώπη κι όμως η κυβέρνηση την φέρνει με τρόπο βιαστικό, χωρίς σχέδιο, χωρίς όραμα και χωρίς διάλογο. Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, λέμε καθαρά ότι είναι ένα προβληματικό νομοσχέδιο γιατί λείπει ο θεσμικός κορμός και δεν δίνει ένα συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, στήνεται μια νέα γραφειοκρατία, χωρίς ενιαίο κέντρο συντονισμού, χωρίς μια ανεξάρτητη αρχή, με κύρος και ευθύνη. Και η Ελλάδα δεν χρειάζεται μια άλλη υπηρεσία που θα γράφει εκθέσεις, χρειάζεται κέντρο αποφάσεων και επιχειρήσεων», είπε ο κ. Μουλκιώτης.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Μπάρκας είπε ότι η κυβέρνηση ακόμη και με την ενσωμάτωση μιας Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, συνεχίζει τον δρόμο της κακής νομοθέτησης, αναγκάζοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίσουν εν συνόλω το νομοσχέδιο ακόμη και αν συμφωνούν με την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας κρίσιμων οντοτήτων. «Με πρόσχημα την ενσωμάτωση μιας κοινοτικής Οδηγίας, για την ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων, η κυβέρνηση επιχειρεί να εισαγάγει ένα πλαίσιο συγκεντρωτικού μηχανισμού ελέγχου παρά ένα σύγχρονο μηχανισμό που θα λειτουργεί υπό τον έλεγχο της κοινωνίας και των θεσμών», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι το σχέδιο νόμου κινείται στη λογική του επιτελικού κράτους, δηλαδή την υπερσυγκέντρωση εξουσιών, με αποδυναμωμένους τους μηχανισμούς λογοδοσίας, χωρίς να τηρείται η αρχή της διαφάνειας, χωρίς να είναι προσδιορισμένα με σαφήνεια τα κριτήρια βάσει των οποίων μια υποδομή θα χαρακτηρίζεται κρίσιμη οντότητα.

Η αντιπολίτευση έχει αντιταχθεί στις διατάξεις για την αύξηση της δυναμικότητας στα σωφρονιστικά καταστήματα αλλά και τις προσλήψεις εσωτερικών και εξωτερικών φρουρών σε αυτά.

Για τη ρύθμιση «Πρόσληψη προσωπικού των κλάδων και ειδικοτήτων ΔΕ φύλαξης και ΔΕ προσωπικού εξωτερικής φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων», κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού, κατηγορούν όμως την κυβέρνηση ότι παρακάμπτει το ΑΣΕΠ και εισάγει καθεστώς αδιαφάνειας, ρουσφετιού και αναξιοκρατίας. Για την αύξηση της δυναμικότητας στα σωφρονιστικά καταστήματα, κάλεσαν την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή της διάταξης, από την προσεχή εβδομάδα οπότε και το νομοσχέδιο θα έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή αν θα αυξήσει άμεσα, από 300 σε 600, τους κρατούμενους σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα, ακόμη και αυτά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και οι συνθήκες είναι ασφυκτικές, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και με το φαινόμενο της «υπερσυμφόρησης» των φυλακών.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε και στις εξελίξεις με το Global Sumud Flotilla. «Έχουμε επίθεση σε αποστολή με ανθρωπιστική βοήθεια, όπου με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τον ΟΗΕ, προστατεύεται. Έχουμε την απαγωγή αυτών των ανθρώπων, και η ελληνική κυβέρνηση, το μόνο που είχε να πει είναι ότι δεν ασκήθηκε βία. Μικρή λεπτομέρεια -γιατί για εμάς είναι 27 Έλληνες πολίτες και δεν τους διαφοροποιεί κάτι- μικρή λεπτομέρεια όμως που έχει μια αξία, είναι ότι μέσα στους 27 είναι και μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου. Από ό,τι φαίνεται δεν το απασχολεί αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι “οκέι” ένα ξένο κράτος να απαγάγει 27 Έλληνες πολίτες μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου και εσείς συνεχίζετε σαν δουλικά ανθρωπάκια, να προσκυνάτε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου, τους φίλους σας. Συγχαρητήρια!», είπε.