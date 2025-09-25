«Είμαι αποφασισμένος να ανοίξω ταυτόχρονες μάχες με όλα τα εγκληματικά δίκτυα και οργανώσεις και να τις κερδίσουμε όλες», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στη συνάντησή του με τον Βρετανό πρέσβη στην Ελλάδα, Μάθιου Λοτζ, παρουσία του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. αντιστρατήγου, Δημήτρη Μάλλιου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των αντιπροσωπειών των δύο χωρών συζητήθηκαν τα πολύ καλά αποτελέσματα από τη δραστηριότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), καθώς όπως επισήμανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στους 10 μήνες από τη σύστασή της έχουν εξαρθρωθεί 1.400 εγκληματικές ομάδες και έχουν προφυλακιστεί 500 άτομα.

Ο Βρετανός πρέσβης συνεχάρη προσωπικά τον επικεφαλής της ΔΑΟΕ υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, όπως και όλους τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης που ήταν παρόντες, σημειώνοντας πως «έχει γίνει μια αξιέπαινη δουλειά».

Επιπλέον, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, όπως επίσης και θέματα εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και νομοθετικών ζητημάτων.

Παρευρέθηκαν επίσης, από την ελληνική πλευρά ο υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., υποστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ανώτεροι αξιωματικοί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως και ο εποπτεύων εισαγγελέας της ΔΑΟΕ.

Από τη βρετανική πλευρά συμμετείχε ο επικεφαλής του Ηνωμένου Βασιλείου για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, Richard Calver, όπως και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί βρετανικών αστυνομικών υπηρεσιών.