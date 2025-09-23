Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στο Μανχάταν, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρου.

Στην άφιξή του, τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας, κ. Θεοδώρητος, που είχε διατελέσει και καθηγητής του, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας, κ. Μάξιμος, καθώς και ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου, κ. Αέτιος.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Πατριάρχη για την τιμητική διάκριση που έλαβε από το Ίδρυμα John Templeton.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε και για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πατριάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

