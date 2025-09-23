Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολίασε τον πολιτικό προσανατολισμό του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι: «Δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος μας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι κάτι το οποίο είναι πολιτική μέσων όρων».

Μιλώντας στη Φαίη Σκορδά και σχολιάζοντας την ενδεχόμενη επανενεργοποίηση του πρώην πρωθυπουργού σχολίασε:

«Περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Μέχρι τώρα ο τρόπος με τον οποίο έχει τοποθετηθεί, που δεν ξέρουμε τελικά αν θα πάρει κάποια πρωτοβουλία ή όχι, κατ’ εμέ έχει αποφασίσει κάπως να είναι απολύτως διακριτός απέναντι στην Αριστερά. Έχει αποφασίσει να κάνει το rebranding του να ξεκινάει στην πραγματικότητα από την πολιτική του επανατοποθέτηση. Κατά τη δική μου την άποψη δεν νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος μας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι κάτι το οποίο είναι πολιτική μέσων όρων. Μία «σούπα» δηλαδή. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο προς το Κέντρο για να μπορέσω να προσεγγίσω περισσότερα ακροατήρια».

Σχετικά με την πρόσφατη ομιλία του Α. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Σακελλαρίδης πρόσθεσε:

«Ακούγοντας τον τις προάλλες, στη Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του, ήθελα πιο ξεκάθαρες και πιο ριζοσπαστικές τομές. Και αυτό που μου δείχνει εμένα είναι ότι θέλει να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή, με το δικό του το παρελθόν, το οποίο είναι δικαίωμα του, αλλά δεν είναι εύκολο για ανθρώπους σαν εμένα να ακολουθήσουμε σε μία τέτοια πορεία».

Η Φαίη Σκορδά από την πλευρά της σχολίασε: «Άρα καταλαβαίνω ότι δεν θα πήγαινες μαζί του», με τον Γ. Σακελλαρίδη να απαντά: «Ναι, είναι σαφές. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν θα ήθελε να ενταχθεί στη Νέα Αριστερά. Μην του το χαλάσω και του πω ότι του ρίχνω πόρτα. Αλλοίμονο».