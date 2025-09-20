«Η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχωράει προς δύο κατευθύνσεις. Θα συνεχιστεί η έρευνα, έτσι ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή στα 600.000 ΑΦΜ, προκειμένου να δούμε πόσοι από αυτούς έχουν πάρει παράνομα επιδοτήσεις. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε έρευνα για να βρούμε τις εγκληματικές ομάδες οι οποίες δούλεψαν όλες μαζί για να παίρνουν κάποιοι πολλά χρήματα», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Πιστεύω ότι με αυτή η παρέμβαση, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, δηλαδή να ενταχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που είναι μια ανεξάρτητη αρχή με διαφάνεια, με θεσμικό πλαίσιο, που ουσιαστικά επιτηρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορέσουμε, επιτέλους, να βάλουμε μια τάξη σε αυτό το θέμα», είπε ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο monononews.gr.

Αναφορικά με τις επιτυχίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην καταπολέμηση των εγκληματικών ομάδων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι η ίδρυση αυτής της νέας υπηρεσίας, πριν από περίπου 10 μήνες, έχει οδηγήσει στη σύλληψη 1.400 εγκληματιών, εκ των οποίων οι 500 είναι στη φυλακή. Πρωτοφανή μεγέθη για τα δεδομένα που αφορούν στο οργανωμένο έγκλημα. Από την άλλη πλευρά, στις γειτονιές που ενδιαφέρει τους πολίτες -οι κλοπές, διαρρήξεις που συμβαίνουν σε κάθε περιοχή- γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν εξαλείψαμε το έγκλημα, αλλά θέλω να σας πω ότι στόχος μου -και εργαζόμαστε νυχθημερόν- είναι να βελτιώσουμε κι άλλο (την κατάσταση). Ήδη έχει μειωθεί σημαντικά αυτή η εγκληματικότητα που ενοχλεί τις πολίτες. Στη Δυτική Αττική έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, στους συνοικισμούς των ευάλωτων ομάδων των Ρομά, εκ των οποίων κινείται ένα μεγάλο μέρος της εγκληματικότητας… θα οδηγηθούν στη φυλακή όσοι πρέπει για να ησυχάσουν οι πολίτες και να ζούμε σε ένα καθεστώς κοινωνικής ειρήνης».

Σχετικά με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις 1.000 κάμερες που θα τοποθετηθούν σε δρόμους στο λεκανοπέδιο Αττικής, ανέφερε πως θα καταγράφουν τις τροχονομικές παραβάσεις, αλλά και άλλα αδικήματα ή παραβατικές συμπεριφορές. Από την άλλη πλευρά, όπως είπε, η Τροχαία έχει καταγράψει σημαντικά ρεκόρ στη βεβαίωση παραβάσεων, όπως στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στη χρήση κράνους. «Το ερώτημα είναι για ποιον λόγο, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που έχουν δίκυκλο δεν φορούν κράνος. Τι είναι αυτό που τους οδηγεί να θέτουν σε τόσο κίνδυνο τη ζωή τους. Όποιος κυκλοφορεί χωρίς κράνος θα πληρώσει ένα μεγάλο πρόστιμο, διότι κινδυνεύει ζωή του, κινδυνεύει η ζωή ενός νέου παιδιού».

Αναφορικά με τις φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε η κυβέρνηση τονίζει: «Το να μειώσουμε τους φόρους σταδιακά είναι μια πολιτική. Αλλά το να διαλύσουμε τη φορολογική πολιτική και την είσπραξη των φόρων είναι πάρα πολύ ανεύθυνο. Η κυβέρνηση επέλεξε να ενισχύσει τα εισοδήματα με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι οι φοροελαφρύνσεις. Αν λοιπόν κερδίζει κανείς στο εισόδημά του από ελάφρυνση φόρων, είναι αύξηση του εισοδήματος. Είναι αύξηση της αγοραστικής δύναμης».

Απαντώντας στις σχετικές αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης σημείωσε «δεν γίνονται με τα συνθήματα οι πολιτικές. Η πολιτική χτίζεται με μέτρα, με αποφάσεις, με θεσμούς».

Για την ένταξή του το 2019 στη ΝΔ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε πως «αυτό που έχει σημασία είναι ποιος μπορεί να εκφράσει ένα ρεύμα μέσα στην κοινωνία, στους πολίτες, που μπορεί, κυρίως, να πηγαίνει τη χώρα πιο μπροστά, κάνοντας μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Αυτό είναι το ζητούμενο κάθε φορά. Η δική μου επιλογή να συμπορευτώ το 2019 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια να εκλεγώ βουλευτής και μάλιστα πρώτος, όπως είπατε, στη Β2 Δυτική Αθηνών, μια περιοχή με πολίτες από τα λαϊκά στρώματα -και είναι μεγάλη τιμή πραγματικά να υπηρετώ αυτούς τους πολίτες- έγκειται ακριβώς σε αυτό. Ότι δηλαδή εκπροσωπώ μια μεγάλη πλειοψηφία πολιτών αυτής της κατεύθυνσης, που δεν είναι κομματικά ενταγμένοι ντε και καλά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επίπεδου, τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη χώρα και βεβαίως να έχουμε μια χώρα που θα είναι ασφαλής».

Τέλος, σχετικά με τον στόχο του Νίκου Ανδρουλάκη, να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είπε: «Ο κάθε ένας κρίνεται για αυτά που λέει…αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, θα αποδειχθεί από τον κόσμο, από τις επόμενες δημοσκοπήσεις και τελικά από την κάλπη. Τα κόμματα εκφράζουν τις κοινωνικές ανάγκες, εκφράζουν τους πολίτες. Παίζουν σημαντικό ρόλο τα πρόσωπα, αλλά κυρίως παίζει ρόλο αυτό που εκπροσωπούν: την κοινωνία. Ποιες κοινωνικές ομάδες, ποιους πολίτες. Τα κόμματα είναι εκφραστές συμφερόντων, με την καλή έννοια. Επίσης, είναι εκφραστές στόχων και πόθων που έχουν οι πολίτες για τα γενικότερα ζητήματα. Συνεπώς, εκεί θα κριθεί το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, όλοι».

Πηγή: ΑΠΕ