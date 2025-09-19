«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η ανάταξη του εθνικού συστήματος υγείας. Διότι, εάν δεν υπάρχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Θα έχουμε περισσότερες ανισότητες και αυτό το αγαθό θα γίνεται σιγά-σιγά ένα προνόμιο για λίγους», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο των Κυθήρων το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια, ότι κατά τη συνάντηση του με τη διοίκηση, γιατρούς και νοσηλευτές συζήτησαν για την «προσπάθεια που καταβάλλουν με δυσκολίες λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό, όπως ακτινολόγοι, νοσηλευτές, παθολόγοι, αναισθησιολόγοι».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «η περιφέρεια ερημώνει. Δεν θα συμβιβαστούμε με αυτήν την κατάσταση», για να σημειώσει ότι «το πολιτικό μας σχέδιο για μία Ελλάδα για όλους είναι αυτό ακριβώς. Μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Μια Ελλάδα όπου θα προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας».

«Αυτό είναι το σχέδιό μας και αυτό θα υλοποιήσουμε ως κυβέρνηση, όταν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει με την ψήφο του», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ