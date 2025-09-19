Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα με στόχο την ενίσχυση των πολιτών σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας, όπως η φορολογία εισοδήματος, οι συντάξεις και τα τεκμήρια διαβίωσης. Ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις «μόνιμες και στοχευμένες», υπογραμμίζοντας ότι αντανακλούν την καλή δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο κ. Κώτσηρας τόνισε: «Η καλή δημοσιονομική πορεία της χώρας, η οποία έχει χτιστεί με κόπο, μεθοδικότητα και τις θυσίες του ελληνικού λαού, επιστρέφει στον πολίτη μέσα από μόνιμες παρεμβάσεις».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, κατά την οποία συζητήθηκαν ρυθμίσεις που θα καλύπτουν πλέον και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα με δική τους δραστηριότητα θα εξαιρούνται από τα τεκμήρια διαβίωσης. «Ήταν ένα πάγιο αίτημα των πολυτέκνων, που πλέον ικανοποιείται», σημείωσε.

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία από 1/1/2026 θα μειωθούν κατά 30%. Ο κ. Κώτσηρας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. θα έχει τεκμήριο 2.100 ευρώ αντί για 3.200». Παράλληλα, για τα αυτοκίνητα θα εφαρμοστεί νέο μοντέλο υπολογισμού με βάση τις εκπομπές ρύπων, οδηγώντας σε μειώσεις που σε πολλές περιπτώσεις θα ξεπερνούν το 30%.

Όσον αφορά τις συντάξεις, φέτος θα εφαρμοστεί ρύθμιση για την προσωπική διαφορά, ώστε οι συνταξιούχοι να δουν αυξήσεις από την ανάπτυξη, τη μείωση της φορολογίας και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Επίσης, διατηρείται η ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ.

Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά παιδί, μέτρο που θα αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες. Όπως εξήγησε ο κ. Κώτσηρας, για πρώτη φορά ακόμη και αν οι πολίτες δεν συμπληρώσουν σωστά την αίτηση, θα διαπιστώνεται αυτόματα η επιλεξιμότητα μέσω διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν υπόσχεται λύση όλων των προβλημάτων άμεσα, αλλά «στέρεες βάσεις για στήριξη νέων, οικογενειών, συνταξιούχων και εργαζομένων».