Για το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική να κληθεί ο πρωθυπουργός ως μάρτυρας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η ΚΟ της ΝΔ κατέθεσε έναν πολύ μεγάλο κατάλογο μαρτύρων από όλες τις περιόδους που είχαν ευθύνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η φιλοσοφία της εξεταστικής είναι να ερευνήσει τι έχει γίνει σε βάθος χρόνου. Είναι μοτίβο της αντιπολίτευσης να πατάει ένα κουμπί και να λέει να έρθει ο Μητσοτάκης να καταθέσει».

Και πρόσθεσε: «Εντός των επόμενων εβδομάδων αν προκύψει η ανάγκη κάποιος ή κάποιοι να καταθέσουν εκ των συμφωνηθέντων μαρτύρων θα κληθεί να καταθέσει. Όταν πας σε μια επιτροπή που διερευνώνται οι πληγές 30 ετών και ζητείς να έρθει να καταθέσει ένας πρωθυπουργός γιατί δεν ζητάς να έρθουν και οι υπόλοιποι; Αν θέλεις έναν πρωθυπουργό κανονικά πρέπει να τους θέλεις όλους τους πρωθυπουργούς».