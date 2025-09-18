Κλίμα έντασης επικράτησε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη διάταξη που, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, απαγορεύει στους κατηγορούμενους την πρόσβαση σε στοιχεία δικογραφιών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, βρέθηκε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τόσο το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για «υποκρισία» και «επιλεκτική μνήμη», ενώ ακολούθως ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, προβαίνοντας σε αναφορές για την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης υπενθύμισε ότι η επίμαχη ρύθμιση θεσπίστηκε το 2014 από την τότε συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και διατηρήθηκε σε ισχύ επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μέχρι το 2019. «Η διάταξη ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2014 και την είχε φέρει η κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τότε τον κ. Ε. Βενιζέλο. Αυτά τα λέω για να τα ακούσει το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι τότε βουλευτές του Κινήματος μιλούσαν για την αναγκαιότητά της.

Στρέφοντας τα πυρά του στον ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός τόνισε ότι η διάταξη «ίσχυσε κανονικά επί 4,5 χρόνια διακυβέρνησης» και κατηγόρησε την τότε κυβέρνηση πως μόλις λίγο πριν τις εκλογές του 2019 ψήφισε νέο Ποινικό Κώδικα, στον οποίο η πρόβλεψη αυτή δεν περιλήφθηκε. «Από το 2015 μέχρι τις εκλογές του 2019 γιατί επί 4,5 χρόνια δεν αγγίξατε αυτή τη διάταξη; Ίσχυσε και στα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Την τελευταία μέρα που φύγατε (σ.σ. από την εξουσία) με αυτόν τον άθλιο Ποινικό Κώδικα, την παραλείψατε».

Η τοποθέτηση Φλωρίδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, απάντησε λέγοντας: «Δεν μπορώ να δεχθώ την κριτική του υπουργού ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαγράφουν την ιστορία του κόμματος. Εσείς κ. Φλωρίδη υπηρετείτε μια κυβέρνηση δεξιά. Ποιοι διαγράφουν την ιστορία; Το 2014 υπήρξε μια νομοθέτηση που δεν εφαρμόστηκε ποτέ άρα δεν αποτελεί θέσφατο. Σωστά δεν υπήρξε αντίστοιχη ρύθμιση το 2019 και σε αυτό συμφωνείτε και εσείς και το κόμμα σας».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ο Χρήστος Γιαννούλης μίλησε σε υψηλούς τόνους κατηγορώντας τον υπουργό για προσβλητικές εκφράσεις: «Δεν θα υποστούμε όλες αυτές τις πολιτικά συμπλεγματικές συμπεριφορές. Ο κανονισμός δεν κάνει ανεκτές τις ανερμάτιστες τοποθετήσεις. Δεν έχετε το δικαίωμα να επικαλείστε αυτά τα εκφυλιστικά επιχειρήματα το τι έκανε το ΠΑΣΟΚ. Εκπροσωπείτε μια ακραία φιλελεύθερη κυβέρνηση. Αν ντρέπεστε λύστε το αλλιώς. Να είστε πιο σεμνός όταν απευθύνεστε σε πρόσωπα και κόμματα που βρίσκονται εδώ με την ψήφο και όχι με κολακείες προς τον πρωθυπουργό».

Η αντίδραση του κ. Φλωρίδη υπήρξε ακόμη πιο έντονη, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η διάταξη έχει στόχο την προστασία της ζωής μαρτύρων και πολιτών από «τρομοκράτες όνους», «εμπόρους σκληρών ναρκωτικών» και «εγκληματικές οργανώσεις». «Η λατρεία σας προς τους δολοφόνους και τους εγκληματίες δεν πρέπει να αναγνωρίσετε κάποια στιγμή ότι συναντά τα όρια των δικαιωμάτων κάποιων άλλων; Δηλαδή αυτός ο ατελείωτος δικαιωματισμός σας, σας θυμίζω ότι τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα εσείς φροντίσατε να τον πάτε στις αγροτικές φυλακές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο υπουργός επανέλαβε ότι το πλαίσιο που εισάγεται σήμερα είναι βελτιωμένο, δίνοντας δυνατότητα προσφυγής στο δικαστικό συμβούλιο σε περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας περί τίνος πρόκειται. Όταν υπάρχει προσωρινή κράτηση τότε μπορεί να υπάρχει πρόσβαση», είπε, καλώντας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να σεβαστούν τις ίδιες τους τις προηγούμενες θέσεις.