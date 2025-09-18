Στους «πολιτικούς μάγειρες» που αλλάζουν τα βασικά υλικά στη συνταγή συχνά το τελευταίο διάστημα, άλλοτε διαρρέοντας σενάρια για αλλαγή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει και άλλοτε για τρίτο πρόσωπο στον πρωθυπουργικό θώκο, εάν στις επικείμενες εκλογές η ΝΔ διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία χωρίς όμως να αγγίζει την αυτοδυναμία, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύοντας ότι: «πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες».

Για δεύτερη φορά δημόσια, μετά τη ΔΕΘ, στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, δεσμεύτηκε ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, λέγοντας «όχι» σε εκλογικές αλχημείες και δείχνοντας με μία έννοια εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ΝΔ, ενώ επέμεινε και στην εξάντληση της δεύτερης τετραετίας, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ξορκίζοντας τα σενάρια για πρόωρες κάλπες.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έχει φυσιολογική φθορά λόγω της εξαετούς θητείας της, προσθέτοντας ότι η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, η οποία δημοσκοπικά έχει διπλάσια ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ που είναι στη δεύτερη θέση. «Τον Απρίλιο του 2023 ήμασταν στο 32%-33%, κερδίσαμε με 40%. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για το πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό σε 20 μήνες από τώρα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Οι γέφυρες και η αιχμή

Διατηρώντας σταθερά το πρόταγμα για πολιτική σταθερότητα σε ταραγμένους καιρούς διεθνώς, κάνοντας τη σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κλυδωνίζονται πολιτικά και οικονομικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει μια συνειδητή πολιτική μετατόπιση ρίχνοντας γέφυρες συνεννόησης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, σε θέματα μεταρρυθμίσεων, όπως το εθνικό απολυτήριο, ενώ διόλου τυχαία δεν ήταν η χθεσινή αναφορά του στην εθνική επιτυχία με τη Σεβρόν, καλώντας όλα τα κόμματα να την αναγνωρίσουν δεδομένου ότι αδιαμφισβήτητα πρόκειται για μια σημαντική γεωπολιτική και οικονομική εξέλιξη που πιστοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι η προσέγγιση ξεκίνησε επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, συνεχίστηκε επί συγκυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου και ολοκληρώθηκε επί των ημερών του.

Ωστόσο, τσουχτερό ήταν το σχόλιο που έκανε για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την κινητικότητα που επιδεικνύει το τελευταίο διάστημα, λέγοντας:: «Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ρωτάτε εμένα αν θα κάνει νέο κόμμα. Ρωτήστε τους πρώην συντρόφους του. Δεν ξέρω, μήπως καεί στο “ζέσταμα” κιόλας».

Βάζοντας μάλιστα το πολιτικό πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοίνωσε πριν 10 ημέρες, περιέγραψε την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, λέγοντας: «Αντί για πατριωτικό φόρο, που είπε ο κ. Τσίπρας, προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές». Αναφορικά με τη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης της ΝΔ, με τις αντιδράσεις να έχουν φουντώσει για την προσχώρηση Λοβέρδου στη γαλάζια παράταξη, επισήμανε ότι επί των ημερών του η ΝΔ μεγάλωσε, «είμαστε ανοιχτό, φιλελεύθερο κόμμα» πρόσθεσε.

Η απάντηση για έμμεσους φόρους και υπερπλεόνασμα

Απαντώντας στην κριτική για τη μη μείωση των έμμεσων φόρων, σημείωσε ότι στα βασικά τρόφιμα, η μείωση του ΦΠΑ θα στοίχιζε πάνω από ένα δισ. ευρώ. «Αν από το 13% πηγαίναμε στο 6%, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων που έχουμε εξαγγείλει. Αντί για οριζόντιο μέτρο, επιλέξαμε ένα στοχευμένο» είπε, ενώ για το «ματωμένο πλεόνασμα» που κάνει λόγο το ΚΚΕ απάντησε: «η χώρα πλήρωσε την εποχή που ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Πρέπει να παράγουμε σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν θα επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό. Η χώρα κινείται οριακά στις οροφές των δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου».