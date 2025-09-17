Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ παραχωρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1.

Ο πρωθυπουργός ερωτηθείς σχετικά με την ακρίβεια σημείωσε πως σε όλες του τις παρεμβάσεις – ομιλία και συνέντευξη – επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η συσσωρευμένη ακρίβεια και σημείωσε πως «επέλεξα αύξηση των πραγματικών μισθων για να αντιμετωπιστεί, γιατί αυτό συνιστά η φορολογική μεταρρύθμιση. Επιστρέψαμε στην κοινωνία 1,76 δις ευρώ. Η επίπτωση των μέτρων αυτών θα φανεί την 1η Ιανουαρίου, με έμφαση στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Αυτή είναι η απάντηση που επιλέξαμε να δώσουμε για το πρόβλημα της ακρίβειας. Η κοινωνία αναγνωρίζει ότι έχουν αυξηθεί οι ονομαστικοί μισθοί, στον κατώτατο μισθό είμαστε 11οι στην Ε.Ε. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Για αυτό παρεμβαίνουμε στο διαθέσιμο εισόδημα».

Σχετικά με το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «Πρέπει να προσδιορίσουμε πόσα λεφτά έχει το ταμείο. Δεν μιλάμε για μια πιστωτική κάρτα χωρίς όριο, έχουμε οροφές δαπανών και από αυτές προκύπτει το 1,76 δις ευρώ. Το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ το μήνα και θα ωφελούσε φτωχούς, πλούσιους και τουρίστες. Εμείς επιλέξαμε από οριζόντιο μέτρο, στοχευμένα μέτρα».

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται από τμήματα της αντιπολίτευσης για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη που ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σ’ αυτές τις εποχές. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση για τις επόμενες γενιές να μειώσει το χρέος με πρωτογενή πλεονάσματα. Όσο είμαι πρωθυπουργός δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό που θα μας επιστρέψει σε μνημόνια και εποχές επιτήρησης. Η χώρα κινείται οριακά στις οροφές των δαπανών».

Παράλληλα απαντώντας στον «πατριωτικό φόρο» που εισηγήθηκε από την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Από πατριωτικό φόρο προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Δεν μας αρέσει να αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Εμείς όποτε χρειάστηκε να φορολογήσουμε έκτακτα εταιρείες που παρήγαγαν υπερκέρδη το κάναμε. Το κάναμε δύο χρονιές στα διυλιστήρια. Όταν δεν υπάρχει λόγος δεν θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να φορολογούμε διαρκώς εκτάκτως τις επιχειρήσεις».

«Δεν είμαι εκτός κοινωνίας»

«Δεν είμαι εκτός κοινωνίας» ανέφερε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Καταλαβαίνω το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι πολίτες τις αυξήσεις δεν τις έχουν δει, ούτε την επιστροφή ενός ενοικίου». Μιλώντας για τις τιμές των ενοικίων σημείωσε πως «αποφασίσαμε να επιστρέψουμε ένα ενοίκιο τον Νοέμβριο».

Ο ίδιος τόνισε πως: «Βάλαμε περιορισμούς στην χρυσή βίζα εδώ και καιρό. Βάλαμε περιορισμούς σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας στο AirBnB. Είμαι έτοιμος να συζητήσω και άλλες προτάσεις για επιπλέον περιορισμούς σε Αθήνα Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Αλλά μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Έχουμε επενδύσει σε πολλά στεγαστικά προγράμματα. Δεν γίνονται όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δίνουμε κίνητρα. Εχουμε πάρει πολλά μέτρα αλλά αυτή η κυβέρνηση ήταν η πρώτη που πήρε από το πλέονασμα της ανάπτυξης».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον 13ο μισθό ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Δεν θα βοηθήσει κανέναν αυτό. Ούτε τον τρίτεκνο, ούτε τον πολύτεκνο, ούτε τους νέους. Ή θα δίναμε φοροαπαλλαγές ή 13ο μισθό. Ή το ένα ή το άλλο θα έπρεπε να γίνει. Νοιαζόμαστε για τους νέους δίνοντάς τους φορολογικά κίνητρα».