Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει νέο κόμμα. «Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη» και ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να θυμίζει «αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα».

«Δεν μου πέφτει λόγος εμένα αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τι.., αλλά δεν με αφορά το θέμα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας για τον «πατριωτικό φόρο» που εισηγήθηκε από την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε: «Από πατριωτικό φόρο προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Δεν μας αρέσει να αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Εμείς όποτε χρειάστηκε να φορολογήσουμε έκτακτα εταιρείες που παρήγαγαν υπερκέρδη το κάναμε. Το κάναμε δύο χρονιές στα διυλιστήρια. Όταν δεν υπάρχει λόγος δεν θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να φορολογούμε διαρκώς εκτάκτως τις επιχειρήσεις».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μιλώντας για το στεγαστικό, είπε πως: «Βάλαμε περιορισμούς στην χρυσή βίζα εδώ και καιρό. Βάλαμε περιορισμούς σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας στο AirBnB. Είμαι έτοιμος να συζητήσω και άλλες προτάσεις για επιπλέον περιορισμούς σε Αθήνα Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις».

Στη συνέχεια, σε μια προφανή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός είπε: «Αλλά μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Έχουμε επενδύσει σε πολλά στεγαστικά προγράμματα. Δεν γίνονται όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δίνουμε κίνητρα. Εχουμε πάρει πολλά μέτρα αλλά αυτή η κυβέρνηση ήταν η πρώτη που πήρε από το πλέονασμα της ανάπτυξης».