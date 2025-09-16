Στη γραμμή της υπευθυνότητας και του ρεαλισμού κινείται η κυβέρνηση στο οικονομικό πεδίο και όχι μόνο, επιχειρώντας ευθέως τη σύγκριση με την αντιπολίτευση και ειδικά με το ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο και των προτάσεων Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, οι οποίες περιλάμβαναν επιστροφή 13ου μισθού στο δημόσιο και μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. «Η κυβέρνηση προτάσσει αυτά που μπορεί να πράξει και λογοδοτεί για όσα δεν έχει κάνει, επιχειρώντας να διορθώσει κακώς κείμενα», τονίζει στο Newsbeast ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει με «πρωταγωνιστή» τον πρωθυπουργό τη σύνδεση με την κοινωνία όχι σε επίπεδο συμβολισμού αλλά ουσίας, με γνώμονα την εμπέδωση των οικονομικών εξαγγελιών σε σχέση με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και την προβολή προς το μέλλον.

Στο κυβερνητικό επιτελείο μετρούν τον χρόνο που απομένει έως την εφαρμογή των φοροελαφρύνσεων που τοποθετούνται στις αρχές του 2026 και παράλληλα εξηγούν σε κάθε ευκαιρία το αποτύπωμα που θα έχουν στις τσέπες των πολιτών. Άλλωστε, θεωρούν ότι οι φοροελαφρύνσεις αποτελούν τον πιο σίγουρο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να καταφέρουν να αυξήσουν το εισόδημα των πολιτών, ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του αυξημένου κόστους ζωής. Θεωρούν μάλιστα ως γέφυρα έως την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων την εφαρμογή των εξαγγελιών του Απριλίου, που θα εκκινήσει από τον Οκτώβριο με την επιστροφή ενός ενοικίου και τον Νοέμβριο με το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Και τονίζουν σε αντιδιαστολή με την αντιπολίτευση ότι οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες και σεβόμενοι τις οροφές δαπανών.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπολόγισαν το κόστος των όσων εξήγγειλε από την ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εκτιμούν ότι είναι περίπου 4 δισ. το χρόνο. Μάλιστα, όπως σημείωναν κυβερνητικά στελέχη, όταν ρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την κοστολόγηση και εν συνόλω των εξαγγελιών του, αλλά και των επιμέρους εξαγγελιών του, πετούσε τη «μπάλα στην εξέδρα». «Νομίζω, ότι αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο, θα ήταν “όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το λεφτά υπάρχουν», ήταν η αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και τον κατηγορούν ότι απέκρυψε άλλα μέτρα, με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτά τα οποία εξήγγειλε, δηλαδή αυξήσεις φόρων.

Εξελίξεις στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ίδια ώρα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει και πάλι φωτιά στο πολιτικό σκηνικό με την πρεμιέρα της Εξεταστικής Επιτροπής που εξέλεξε προεδρείο. Οι εργασίες ξεκινούν αύριο Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου με πρώτα θέματα στην ατζέντα την κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που θα προτείνουν τα κόμματα, καθώς και των εγγράφων που θα ζητήσουν να κατατεθούν.

Στην κυβέρνηση υπογραμμίζουν ότι «η διαφάνεια και η λογοδοσία για τη ΝΔ αποτελεί βάση για την ιστορία της. Δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν θα κρύψουμε τίποτα. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε στην υπόθεση και στο τέλος οι Έλληνες θα αντιληφθούν τι συνέβη από το 1998 στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Η αντιπολίτευση, ωστόσο, επιμένει να μιλά για ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης και προειδοποιεί ότι «η “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί».

Ταυτόχρονα, όμως, με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες όσον αφορά στις επιδοτήσεις, καθώς ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και προσώπου της οικογένειάς της, όπως είναι πολυτελή αυτοκίνητα Φεράρι, Πόρσε και άλλα 30, καθώς και 11 ακίνητα. Με εντολή του κ. Βουρλιώτη δεσμεύτηκε το ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.