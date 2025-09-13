Ακριβώς μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των φορολογικών μέτρων από τον πρωθυπουργό και το επιτελείο του έχει αποδυθεί σε μια εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών αναλύοντας τι πρέπει να περιμένουν από τον Ιανουάριο του 2026.

Εν μέσω μηδενισμών και διασποράς ανακριβειών από τους πολιτικούς τους αντιπάλους στην κυβέρνηση τονίζουν προς κάθε κατεύθυνση ότι όλη αυτή η παραφιλολογία θα εξαφανιστεί και οι Έλληνες θα μπορούν να αντιληφθούν περισσότερο την όποια αξία των μέτρων, όταν τα δουν στην τσέπη τους.

Άλλωστε όπως υπενθυμίζουν η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 φόρους από το 2019 ως σήμερα. Από αυτές οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία και ανάμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Μελετώντας τις πρώτες δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου ξεχωρίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αναμένουν και τις επόμενες που θα δουν και σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Εστιάζουν στο γεγονός ότι τα ποσοστά ικανοποίησης σε σχέση με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού είναι πολύ μεγαλύτερα όταν η ερώτηση γίνεται για κάθε μέτρο ξεχωριστά αλλά και ότι η ΝΔ κερδίζει το χαμένο έδαφος σε ειδικά κοινά, όπως οι νέοι (17-30 ετών) ή στην ηλικιακή κατηγορία (45-64 ετών).

Αυτό που επίσης ζητείται από όλα τα κυβερνητικά στελέχη είναι να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να ανεβάσουν ρυθμούς προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί έως το τέλος του 2025 αλλά και να στρώνουν το έδαφος έτσι ώστε δουλεύοντας σκληρά το 2026 να γίνουν πραγματικότητα όλα όσα δεσμεύθηκε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τη δεύτερη τετραετία.

Γεμάτο πρόγραμμα

Ο πρωθυπουργός έχει δώσει ήδη από την επομένη της επιστροφής του από τη ΔΕΘ το σύνθημα της επαφής με τους πολίτες αλλά και της προβολής του κυβερνητικού έργου. Ήδη χθες επισκέφθηκε το Μετρό του Συντάγματος ενόψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, με την αρχή να γίνεται σήμερα. Επίσης, θέλοντας να προβάλλει το πρόγραμμα διανομής φαρμάκων κατ’ οίκον θα συναντηθεί με πολίτη που έχει επωφεληθεί από αυτό.

Στη γραμμή της συναίνεσης

Από τη Θεσσαλονίκη φάνηκε ότι ο πρωθυπουργός έδειξε διάθεση συνεννόησης για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει.

Αν δεν προκληθεί δεν σκοπεύει να τραβήξει στα άκρα την πολιτική αντιπαράθεση, λένε συνεργάτες του. Και για τον λόγο αυτό και ως μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη η ΝΔ θεωρεί πολιτικό καθήκον να κάνει την πρώτη καλή κίνηση για συναινέσεις, διατυπώνοντας την πρόταση για συνεννόηση σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο.

Όπως λέει ο ίδιος σε συνομιλητές του, «πρέπει να μπορούμε κάπου να συναντιόμαστε στο πεδίο της λογικής, του ρεαλισμού και του αποτελέσματος».

Ταυτόχρονα όμως έχει ζητήσει και από τον κομματικό μηχανισμό να φουλάρει τις μηχανές έτσι ώστε έως την άνοιξη του 2027 να έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας τρίτης θητείας με τον ίδιο στο τιμόνι της χώρας.