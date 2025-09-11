«Αποσκοπούμε σε ένα σχολείο που δεν θα περιορίζεται στο μάθημα, αλλά θα ανοίγει δρόμους για δημιουργικότητα, καινοτομία και συμπερίληψη. Εργαζόμαστε για περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, καλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς, δράσεις που μειώνουν ανισότητες και δίνουν σε όλα τα παιδιά, σε κάθε γειτονιά της χώρας, ίσες ευκαιρίες. Θέλουμε ένα σχολείο που θα προετοιμάζει τους μαθητές όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά για τη ζωή». Αυτό τόνισε, στο μήνυμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026:

«Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια αφετηρία. Είναι η στιγμή που γεμίζουμε ξανά τις αυλές με φωνές, τα θρανία με όνειρα και τις τάξεις με προσδοκίες.

Το σχολείο είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το αύριο όχι μόνο με γνώσεις αλλά με αξίες, σχέσεις και εμπειρίες που συνοδεύουν τον καθένα σε όλη του τη ζωή.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί την αρχή μιας περιόδου μάθησης, όπου η γνώση και η δημιουργικότητα συνδέονται με τη συνεργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής.

Το σχολείο αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης βασισμένο σε τεκμηριωμένες παιδαγωγικές πρακτικές, όπου η περιέργεια ενισχύει τη συμμετοχή, η προσπάθεια αναγνωρίζεται και η κριτική σκέψη καλλιεργείται μέσα από ουσιαστικές εμπειρίες.

Στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα σχολείο σύγχρονο, φιλικό, ανοιχτό και δίκαιο, που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων, χωρίς να χάνει την ανθρώπινη διάσταση της εκπαίδευσης, υποστηρίζει τη μάθηση και προάγει την προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή και μαθήτριας.

Κάθε μέρα το σχολείο μπορεί να αποτελέσει πηγή χαράς, δημιουργίας και έμπνευσης, μετατρέποντας τη γνώση σε βιωματική εμπειρία.

Κάθε παιδί πρέπει να νιώθει ότι ακούγεται, ότι μπορεί να εκφραστεί και ότι η προσπάθειά του αναγνωρίζεται και ενισχύεται.

Βασικό μας μέλημα το παιδί.

Αποσκοπούμε σε ένα σχολείο που δεν θα περιορίζεται στο μάθημα, αλλά θα ανοίγει δρόμους για δημιουργικότητα, καινοτομία και συμπερίληψη.

Εργαζόμαστε για περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, καλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς, δράσεις που μειώνουν ανισότητες και δίνουν σε όλα τα παιδιά, σε κάθε γειτονιά της χώρας, ίσες ευκαιρίες.

Θέλουμε ένα σχολείο που θα προετοιμάζει τους μαθητές όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά για τη ζωή.

Η πορεία αυτή είναι συλλογική.

Οι εκπαιδευτικοί είναι οδηγοί, οι γονείς συνοδοιπόροι και τα παιδιά μας, το μέλλον και η έμπνευσή μας.

Προχωράμε με αισιοδοξία και με τη βεβαιότητα ότι, μαζί, η φετινή χρονιά μπορεί να γίνει όχι απλώς καλή — αλλά ουσιαστική και ανθρώπινη.

Εύχομαι από καρδιάς καλή, δημιουργική, καρποφόρα σχολική χρονιά !»