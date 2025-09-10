Τη Δευτέρα, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχοντας ως κεντρικό θέμα την έξαρση των ζωονόσων που απειλούν την κτηνοτροφία, όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο ” OPEN”.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαιτείται συνεργασία Πολιτείας, Περιφερειών και ίδιων των κτηνοτρόφων.

Υπογράμμισε ότι «υπάρχουν κτηνοτρόφοι που απέκρυψαν κρούσματα, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται νεκρά ζώα ήδη από τη νόσο, γεγονός που οδήγησε σε μεγαλύτερη διασπορά» και προσέθεσε ότι κρίσιμο ρόλο για την αποτροπή της μετάδοσης έχουν «οι ίδιες οι Περιφέρειες, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών τους, αλλά και οι κτηνοτρόφοι, που οφείλουν να τηρούν με υπευθυνότητα τους κανόνες».

Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι «πέρσι το καλοκαίρι η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με την πανώλη, την οποία αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία, παίρνοντας μάλιστα και τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Όπως εξήγησε, η εικόνα με την ευλογιά ήταν διαφορετική, καθώς «ο ιός παρουσιάζει εντελώς διαφορετικό επιδημιολογικό μοντέλο – ο ιός της πανώλης ζει 21 μέρες, ενώ της ευλογιάς έξι μήνες, κάτι που δυσκολεύει την ανάσχεση».

Επισήμανε ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη μετάδοση, ενώ τα στελέχη των ιών έχουν γίνει με το πέρασμα του χρόνου πιο ανθεκτικά και πιο μεταδοτικά.

Για το ζήτημα των εμβολίων, ο Υπουργός έκανε λόγο για «ένα τεράστιο επιστημονικό debate» αναφορικά με το κατά πόσο ενδείκνυται ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή. «Οι συνέπειες μπορεί να είναι μεγάλες ειδικά για τη φέτα τα επόμενα χρόνια. Εκεί βρίσκεται το μεγάλο ζήτημα επιβίωσης» είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε καταγγελία «έχει έρθει σε γνώση μας έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισήμανε πως το πρόβλημα είναι «διαχρονικό, πολυεπίπεδο και πολυπαραγοντικό», επιμένοντας πως «δεν πρόκειται για μια τόσο εύκολη ή απλοϊκή προσέγγιση όπως πολλές φορές επιχειρείται στη δημόσια συζήτηση». Υπενθύμισε ότι η κατανομή των πόρων με βάση τα ιστορικά δικαιώματα ήταν «ευρωπαϊκή επιλογή» και πρόσθεσε ότι στο παρελθόν «υπήρχαν προβλήματα με τα διπλά ζυγίσματα και καταγραφές που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν».

Όπως είπε, «μπροστά στη νέα προγραμματική περίοδο, η συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αφορά τη στροφή των επιδοτήσεων από τα δικαιώματα στην πραγματική παραγωγή».

Σε ό,τι αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις σημείωσε ότι το πρόβλημα οφείλεται και σε «νομοθετικές ρυθμίσεις που δημιούργησαν τη δυνατότητα δήλωσης εικονικών βοσκοτόπων, ενώ το 2017 δόθηκε ακόμη και η δυνατότητα να παίρνει κανείς επιδοτήσεις χωρίς ζώα».

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η μεγάλη αλλαγή είναι πως «όλες οι πληρωμές γίνονται πλέον με απόλυτους διασταυρωτικούς ελέγχους, όχι με δειγματοληπτικούς- διοικητικούς» και τόνισε ότι «έχουμε αλλάξει τα κριτήρια και οι ενισχύσεις θα δίνονται με διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον η ίδια πρακτική».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στη νέα προγραμματική περίοδο στόχος είναι οι επιδοτήσεις να μην κατανέμονται με βάση τα ιστορικά δικαιώματα, αλλά με την πραγματική παραγωγή.

Πηγή: ΑΠΕ