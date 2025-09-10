Μπορεί η ΔΕΘ να είναι παρελθόν, όχι όμως και ο απόηχος των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν, με την κυβέρνηση να τα επικοινωνεί στους πολίτες προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε είναι πρωτοφανής στα μεταπολιτευτικά χρονικά, αλλά κυρίως ότι ο αντίκτυπος θα βελτιώσει τις ζωές όλων των Ελλήνων πολιτών.

Ο πρωθυπουργός, στη χθεσινή ενημερωτική συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, άφησε ξεκάθαρα παράθυρο για νέα μέτρα, καθώς επιλογή του είναι η συνέχιση της πολιτικής που ακολουθείται, δηλαδή να διοχετεύεται ο δημοσιονομικός χώρος στους πολίτες με συγκεκριμένο τρόπο: μέσα από τη μείωση των φόρων να αυξάνονται τα χρήματα στις τσέπες των Ελλήνων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Και όλα αυτά ενώ η Ευρώπη ταλανίζεται από πολιτικές κρίσεις που οδηγούν ακόμα και σε ακυβερνησία, με τη Γαλλία να βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο λήψης σκληρών δημοσιονομικών μέτρων. Η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν χαρακτηριστική: «είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες».

Αυτό που τονίζουν σε κάθε ευκαιρία συνεργάτες του πρωθυπουργού είναι ότι μέσα από την άσκηση μιας συνετής οικονομικής πολιτικής, έχει τη δυνατότητα να μην εισπράττει και να επιστρέφει στους πολίτες.

Το βέβαιο είναι, όπως υπογραμμίζουν, ότι μέσα από τα μέτρα αυτά όλοι θα δουν τις αυξήσεις στους καθαρούς τους μισθούς από τον Ιανουάριο του 2026, από την πρώτη τους μισθοδοσία.

Υπενθυμίζουν επίσης ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε είναι απλά η συνέχεια μιας σειράς παρεμβάσεων – συνολικά 10 τον αριθμό – που στόχο έχουν τον πολίτη και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός του.

Οι 10 παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα

Από τον Απρίλιο έως σήμερα έχουν γίνει παρεμβάσεις, οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά και αλλάζουν την εικόνα, με το πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ να είναι ίσως ο πιο εμφατικός τρόπος για την καλυτέρευση της ζωής της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων, των μισθωτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούμενων, των κατοίκων των χωριών και των ακριτικών νησιών.

Συνολικά, οι 10 παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα είναι: