«Μέχρι τώρα, εάν σε κάποιον απορριπτόταν το άσυλο και έμπαινε παράνομα στη χώρα, έπρεπε να επιστρέψει. Υπήρχε μηχανισμός επιστροφής, αλλά κατά βάση δεν υπήρχαν συνέπειες εάν παρέμενε και αρνούνταν να επιστρέψει, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται άσυλο, να απορρίπτονται άδειες διαμονής και να μην πετυχαίνουμε στον βαθμό που θέλουμε επιστροφές, καθώς οι επιστροφές στη χώρα κινούνταν γύρω στις έξι με επτά χιλιάδες ετησίως», εξήγησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφορικά με το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε για τις επιστροφές και την παράνομη μετανάστευση.

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι οι ροές είναι 50 με 60.000, «αντιλαμβάνεστε ότι το ισοζύγιο αυτό ήταν τρομακτικά αρνητικό. Τι κάναμε εμείς με αυτό το νομοσχέδιο; Με αυτό το νομοσχέδιο στην πραγματικότητα αυξήσαμε τα αντικίνητρα που υπάρχουν».

«Δηλαδή, αυξήσαμε τις διαδικασίες διοικητικής κράτησης, ηλεκτρονικής επιτήρησης και τυποποίησης ως ποινικό αδίκημα, ότι κάποιος που εισέρχεται παράνομα και απορρίπτεται το άσυλο του, εάν αρνηθεί να επιστρέψει, θα έχει ποινή από 2 έως 5 χρόνια, η οποία θα εκτελείται στο σύνολό της, εκτός αν ο ίδιος συνεργαστεί στην επιστροφή».

«Και παράλληλα καταργήσαμε τη δυνατότητα κάποιος μετά από μερικά χρόνια να νομιμοποιείται στην Ελλάδα», συμπλήρωσε.

«Δηλαδή κάποιος που μπήκε παράνομα και είχε μία δυνατότητα στα 7 χρόνια να νομιμοποιηθεί και αυτό λειτουργούσε ως μαγνήτης να μην αρνείται να επιστρέψει, γιατί σου έλεγε ότι όσο εγώ αρνούμαι, συμπληρώνω για να νομιμοποιηθεί, το καταργήσαμε».

Στη συνέχεια, όπως τόνισε ο Θάνος Πλεύρης: «Εμείς θεωρούμε και ήδη το βλέπουμε και στα στοιχεία γιατί βλέπουμε ότι αυξάνονται οι οικειοθελείς επιστροφές έχουν αυξηθεί. Τον Ιούλιο είχαμε 3.642 παράνομες αφίξεις στην Κρήτη και τον Αύγουστο 689».

«Ο Αύγουστος είναι ο μήνας με τις λιγότερες αφίξεις, λιγότερες και από τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Άρα το μέτρο πέτυχε».

«Ήδη τον Σεπτέμβριο που φτάνουμε, είμαστε πια στις 9 Σεπτεμβρίου, οι αφίξεις είναι μόλις 75.

Το μέτρο είναι να ολοκληρωθεί την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, όπως είπε και ο πρωθυπουργός από την έκθεση το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου περίπου θα δούμε πως κινούνται οι ροές τότε για να επανεξετάσουμε το μέτρο», σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αναφερόμενος στο θέμα των επιδομάτων, είπε ότι «με το που έρθει κάποιος εδώ πέρα κάνει μια αίτηση ασύλου. Λέμε τώρα για αυτόν που θα πάρει άσυλο. Ο άνθρωπος κρίνεται ότι πρέπει να πάρει άσυλο, αλλά αυτός θα μείνει είτε στην ελληνική επικράτεια είτε θα κινηθεί εντός της Ευρώπης».

«Πολλές φορές τα προγράμματα εκεί πέρα στρέφονται, κατά την εκτίμησή μου, σε μια λάθος κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση να εθίζουν αυτόν τον άνθρωπο σε μια επιδοματική πολιτική είτε επιδότησης ενοικίου να λαμβάνει χρήματα, ενώ είναι πολύ πιο σημαντικό από τη στιγμή που είναι κάποιος ο οποίος θα παραμείνει στην ευρωπαϊκή επικράτεια γιατί είναι δικαιούχος ασύλου, να στρέψουμε αυτά τα προγράμματα στην εργασία».

Τέλος, όπως είπε ο Θάνος Πλεύρης: «Να ξέρει δηλαδή κάποιος ο οποίος έρχεται εδώ πέρα, ότι θα μπορεί να βοηθηθεί, να κάνει μια εργασία στο κομμάτι που η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα έχει απουσία εργατικού δυναμικού και το ξέρουμε. Και αντί να τον εθίζει σε μια λογική ότι ο Ευρωπαίος και ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώνουν επιδόματα για εσένα, να τον μάθεις να κάνει κάτι για να μπει στην αγορά εργασίας. Άρα μια στροφή προγραμμάτων θέλουμε να έχουμε προς την κατεύθυνση να πηγαίνουν στο να μάθει κάποιος να εργάζεται και όχι να ζει μέσω των επιδομάτων».