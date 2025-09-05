Το θέμα της υγείας τείνει να γίνει παγκοσμίως ίσως το πιο μεγάλο πεδίο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα στο 5ο Μητροπολιτικό Συνέδριο του Economist, στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα προετοιμάζεται γι’ αυτό, ώστε να γίνει αυτή τη φορά όχι ουραγός, αλλά πρωταγωνιστής σε μία νέα εποχή που έρχεται με πολλή μεγάλη ταχύτητα.

«Η Κυβέρνησή μας ψήφισε το νόμο του επενδυτικού clawback το 2019, δημιουργώντας ένα περιβάλλον για να φτιαχτούν οι μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα του φαρμάκου στην Ελλάδα, τα τελευταία πενήντα χρόνια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1,6 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Από το ένα άκρο της χώρας ως το άλλο φτιάχνονται εργοστάσια. Πολλές φαρμακοβιομηχανίες πραγματικά επενδύουν βάσει αυτού του νόμου και φτιάχνουμε παραγωγικές μονάδες για τα επόμενα 25 χρόνια. Αυτό είναι μία κοσμογονία, δεν έχει γίνει ευρέως αντιληπτή από την ελληνική κοινωνία, η οποία δεν ασχολείται με τα μεγάλα και ασχολείται μόνο με τα μικρά», τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του.

Έκανε λόγο για χιλιάδες νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, σημαντική προσέλκυση ταλέντων στην επιστήμη και στην καινοτομία, που αντί να φύγουν από την Ελλάδα, μένουν εδώ και πολλούς άλλους που επιστρέφουν από το εξωτερικό για αυτό το λόγο.

«Σήμερα, αν φύγουμε λίγο από τα τοπικά μας, η Ευρώπη χάνει διαρκώς ανταγωνιστικότητα. Σήμερα, οι παγκόσμιες εξελίξεις είναι τόσο μεγάλες και με τόσο μεγάλη ταχύτητα, που αν δεν μπορέσει η Ευρώπη γρήγορα να προσαρμοστεί στη νέα εποχή, θα μείνει πολύ πίσω και αμφιβάλω αν θα μακροημερεύσει κιόλας. Ευτυχώς, οι θέσεις που υποστήριξε η Ελληνική Κυβέρνηση τελικώς έγιναν πλειοψηφικές στην Ευρώπη και η πατέντα και η καινοτομία στην Ευρώπη προστατεύτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό», πρόσθεσε στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας.

Μιλώντας για την ψηφιοποίηση στο χώρο της Υγείας ο Α. Γεωργιάδης επισήμανε: «Οδηγήσαμε το ελληνικό σύστημα υγείας σήμερα στο να είναι το πιο ψηφιοποιημένο σύστημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά θέλω να σας πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωτόγονο μπροστά σε μας. Η Ελλάδα σήμερα έχει 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση, στο κινητό του ο κάθε Έλληνας έχει το my health app, όπου μπορεί να κατεβάσει τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, που ήδη λειτουργεί και από 1η Ιανουαρίου του 2026 θα έχει τα πάντα, όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις σε πραγματικό χρόνο, από μαγνητικές τομογραφίες μέχρι εξετάσεις αίματος ή ο,τιδήποτε άλλο στο κινητό του τηλέφωνο. Και συλλογή δεδομένων από όλους τους Έλληνες ασθενείς 24 ώρες το 24ωρο, όπου σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» και τις προληπτικές εξετάσεις, συγκεντρώνονται τα δεδομένα υγείας όλου του ελληνικού πληθυσμού μέσα σε μια εφαρμογή»

Καταλήγοντας, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία, αναφέροντας «εκεί γίνονται πλέον οι μεγάλες ανακαλύψεις στις καινούργιες θεραπείες και στα καινούργια φάρμακα με πολύ μεγάλη ταχύτητα, οι οποίες τεχνολογίες για να αποδώσουν και να αναπτυχθούν χρειάζονται δεδομένα. Ο νέος «μαύρος χρυσός» της εποχής μας είναι τα data. Το myhealthapp, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας που οικοδομήσαμε είναι ένας ωκεανός πλούτου δεδομένων. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια με αυτό το πνεύμα και με αυτό το σχέδιο θα προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις στην υγεία».

Πρέπει να δούμε αυτή τη νέα εποχή που ξημερώνει όχι με τη συνήθη νεοελληνική μεμψιμοιρία, αλλά ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνει η Ελλάδα με μεγάλη ταχύτητα ένα μεγάλο βήμα μπρος κατέληξε και συμπλήρωσε : «Ξέρω ότι πάρα πολλοί έχουν ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, για τη νέα εποχή. Δόκιμες ανησυχίες. Όμως αυτή η εποχή θα έρθει είτε εμάς μας αρέσει, είτε όχι. Το ζήτημα είναι σε αυτή τη νέα εποχή αν εμείς θα είμαστε από τους πρωταγωνιστές ή αν θα είμαστε από τους κομπάρσους. Η φιλοδοξία της δικής μας Κυβέρνησης είναι να είμαστε από τους πρωταγωνιστές».

