Το φάκελο των κλειστών ακινήτων ανοίγουν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, δρομολογώντας απογραφή και εκτεταμένες διασταυρώσεις για τα διαμερίσματα που δηλώνονται ως «κενά», με στόχο να διαπιστωθεί αν πράγματι παραμένουν ακατοίκητα ή αν στην πραγματικότητα κατοικούνται και ενοικιάζονται κρυφά.

Κεντρικό εργαλείο θα αποτελέσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) που στήνει η ΑΑΔΕ, μέσω του οποίου θα καταγραφούν για πρώτη φορά όλες οι κενές κατοικίες.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, βάσει της απογραφής του 2021, αποτυπώνουν 793.884 κενά ακίνητα σε όλη τη χώρα: 255.300 στην Αττική, 229.627 στη Βόρεια Ελλάδα, 182.918 στην Κεντρική Ελλάδα και 126.035 στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς, ωστόσο, κρύβονται πολύ διαφορετικές πραγματικότητες, καθώς πολλά ακίνητα είναι εγκαταλελειμμένα, άλλα αποτελούν εξοχικές κατοικίες που μένουν κλειστές μεγάλο μέρος του χρόνου και άλλα… απλώς νοικιασμένα.

Το Μητρώο της ΑΑΔΕ, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2026, θα προσφέρει πλήρη ακτινογραφία για κάθε ιδιοκτησία.

Ο φάκελος κάθε ακινήτου θα περιλαμβάνει το είδος του (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο), την επιφάνεια, τη θέση, τον όροφο, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο, τον αριθμό παροχής ρεύματος, αν είναι ημιτελές, αν δηλώνεται κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), καθώς και δεδομένα από τον ΔΕΔΔΗΕ και ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Διασταυρώσεις με το ρεύμα

Αμέσως μετά την απογραφή των κλειστών ακινήτων θα ενεργοποιηθούν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Μέσα από τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας θα εντοπιστούν διαμερίσματα και μονοκατοικίες που εμφανίζονται κλειστά μόνο στα χαρτιά.

Η ΑΑΔΕ θα ελέγξει χιλιάδες κατοικίες που δηλώνονται ως «κενές», αξιοποιώντας τα στοιχεία των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να αποκαλύψει περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων από ιδιοκτήτες. Το κίνητρο για να δηλωθεί ως κενό ένα ακίνητο που χρησιμοποιείται κανονικά είναι ισχυρό, καθώς οι κενές κατοικίες εξαιρούνται από το τεκμήριο διαβίωσης, ο ιδιοκτήτης δεν φορολογείται για εισόδημα από ενοίκια που εισπράττει και το ακίνητο απαλλάσσεται από τα δημοτικά τέλη.

Οι διασταυρώσεις στις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να φέρουν στο φως περιπτώσεις ακινήτων που δηλώνονται ως κενά, ενώ στην πράξη αξιοποιούνται κανονικά. Με βάση τον αριθμό του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, που ήδη διαθέτει, και με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ, η ΑΑΔΕ θα εντοπίσει ψευδείς δηλώσεις και θα προχωρήσει στους αντίστοιχους ελέγχους.