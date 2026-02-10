Οι αρχές της Χιλής γνωστοποίησαν χθες Δευτέρα ότι συνέλαβαν 34 άτομα που φέρονται ως μέλη της περουβιανής εγκληματικής ομάδας γνωστής ως Los Pulpos (σ.σ. «τα χταπόδια»), στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν από τις αρχές του τρέχοντος έτους, υποστηρίζοντας ότι «πρακτικά εξάρθρωσαν» την οργάνωση αυτή.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φιγουράρουν φερόμενα ως «ηγετικά στελέχη» και ως μέλη του «επιχειρησιακού βραχίονα» της συμμορίας, ανέφερε ο επικεφαλής της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της αστυνομίας της Χιλής Κρίστιαν Σεπούλβεδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών (PDI).

Ο εγκληματικός πυρήνας, που δρούσε στο Σαντιάγο, «πρακτικά εξαρθρώθηκε», σχολίασε με ικανοποίηση ο Λουίς Κορδέρο, υπουργός Ασφάλειας της Χιλής.

Από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν, 32 είναι περουβιανοί υπήκοοι, ένας είναι Χιλιανός και η εθνικότητα του τελευταίου είναι ακόμη ανεξακρίβωτη.

Συνολικά, η αστυνομία συνέλαβε 50 πρόσωπα που φέρονται να συνδέονταν με τη συμμορία Λος Πούλπος από το 2021, τη χρονιά που διαπιστώθηκε η παρουσία της στην πρωτεύουσα, διευκρίνισε η PDI στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πλήγμα που καταφέρθηκε στη συμμορία Λος Πούλπος εγγράφεται στο πλαίσιο σειράς επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας των αρχών της Χιλής εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Αν και η χώρα συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς στη Λατινική Αμερική, τα βίαια εγκλήματα έχουν αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Η ανασφάλεια ήταν το ζήτημα το οποίο δέσποζε στην εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του Δεκεμβρίου, τις οποίες κέρδισε καθαρά ο ακροδεξιός υποψήφιος Χοσέ Αντόνιο Καστ.