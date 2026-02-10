Άστατος αναμένεται να είναι σήμερα, Τρίτη 10/2 ο καιρός καθώς αναμένονται τοπικές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε τμήματα του Αιγαίου, τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 10/02/2026 αναμένονται τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε τμήματα του Αιγαίου. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ τις πρωινές ώρες τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Θράκης (τοπικά πιθανώς έως και σε πεδινά τμήματα του Βορείου Έβρου).

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 6-7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κ. και Β. Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ν. Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, με έμφαση στα βόρεια του νομού. Βελτίωση αναμένεται μετά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 8-9 βαθμούς Κελσίου.