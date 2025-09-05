«Η Ελλάδα αναπτύσσεται δυναμικά ως περιφερειακός κόμβος Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας: στρατηγική θέση, οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αναπτυσσόμενο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του 20ού Bled Strategic Forum που πραγματοποιήθηκε στo Bled της Σλοβενίας, στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο ίδιος υπογράμμισε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 13 χώρες της ΕΕ που επιλέχθηκαν από την Κομισιόν για τη δημιουργία των πρώτων εργοστασίων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Factories). Όπως σημείωσε, το ελληνικό εργοστάσιο Pharos θα λειτουργήσει στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου και θα εστιάζει σε θέματα υγείας, γλώσσας, πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε συζήτηση για τις προοπτικές και τους κινδύνους από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο υφυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης ρυθμιστικού πλαισίου και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Όπως επισήμανε, μια ισορροπημένη προσέγγιση, βασισμένη στην ισχυρή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, επιτρέπει στην καινοτομία να προοδεύει υπεύθυνα χωρίς να διακυβεύεται η δημόσια ασφάλεια ή τα ατομικά δικαιώματα. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για την ΕΕ και η Ελλάδα έχει δεσμευτεί για την αποτελεσματική και πλήρη εφαρμογή του. Κλείνοντας, τόνισε ότι η χώρα μας, με την κατάλληλη πολιτική και τεχνική υποδομή, μεταβαίνει στην ψηφιακή εποχή, προστατεύοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Χάρης Θεοχάρης πραγματοποίησε σειρά επαφών για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών συνεργιών μεταξύ Ελλάδας και Σλοβενίας.

Ο υφυπουργός συναντήθηκε με την υφυπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβενίας, Neva Grašič, με την οποία επιβεβαίωσε τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών και συζήτησε τις οικονομικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αναφορικά με τις δυνατότητες διεύρυνσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, ο Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά σημεία και τις προτεραιότητες των δύο χωρών, ανοίγονται προοπτικές επενδυτικής συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ενέργεια, η διασυνδεσιμότητα, η ψηφιοποίηση και η αγροτοδιατροφή.

Στη συνάντησή του με τη διευθύνουσα σύμβουλο του SPIRIT Slovenia, Zajec Balažič, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην εξαιρετικά επιτυχημένη θεσμική σύμπραξη των φορέων Enterprise Greece και SPIRIT Slovenia, με στόχο την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων. Συζήτησε, επίσης, τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των δύο χωρών, και τις δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη του τουρισμού, του πολιτισμού και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Σλοβενία.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η συνάντησή του με τον ομόλογό του, υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, Martin Bosacki. Αναφερόμενος στην Ουκρανία και στις τρέχουσες γεωπολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις, ο Χάρης Θεοχάρης υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογικές, συντονισμένες δράσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις. Σε διμερές επίπεδο, ο υφυπουργός σημείωσε ότι τα μέταλλα και τα αγροτικά προϊόντα προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας, όπως και οι αμυντικές τεχνολογίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διαχείριση υδάτινων πόρων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, επίσης, στην ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, μέσω της συμμετοχής της Ελλάδας και της Πολωνίας στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών.

