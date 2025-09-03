Στην Π.Ε. Έβρου θα περιοδεύσει αύριο κλιμάκιο αποτελούμενο από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πρόεδρο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Έβρου, Κώστα Κατσαφάδο, τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, τη Γ.Γ. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Αικατερίνη Οικονόμου, βουλευτές του Έβρου, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και στελέχη της ΔΕΕΠ. Η παρουσία του κλιμακίου στον ακριτικό Νομό εντάσσεται στο πλαίσιο των επισκέψεων που διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η περιοδεία -στη διάρκεια της οποίας το κλιμάκιο μεταξύ άλλων θα επισκεφθεί επιχειρήσεις, υποδομές και θα συζητήσει με πολίτες, αυτοδιοικητικούς και θεσμικούς φορείς- θα ολοκληρωθεί με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20.00 στην Αποθήκη 2 στο Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα επισκεφθεί στις 8.15 τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο και στις 10.15 τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνό. Στη συνέχεια θα συναντήσει τον δήμαρχο Ορεστιάδας κ. Παπαδόπουλο στο δημαρχείο. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΥΤ Φυλακίου-ΠΡΟΚΕΚΑ στις 12.15, στο Επιτηρητικό Φυλάκιο (ΕΦ1), το Τοπικό Επιχειρησιακό Κέντρο της ΕΛΑΣ στη Νέα Βύσσα, στο ΕΦ5 και στην Ι. Μονή Αγ. Παρασκευής. Το βράδυ ο κ. Πλεύρης θα είναι εκ των ομιλητών στην εκδήλωση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο θα συναντηθεί το πρωί της Πέμπτης και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Ακολουθεί επίσκεψη στο εργοστάσιο «Νικ. Δαστερίδης ΑΒΕΕ-Dasteri Systems ΑΕ» και διαδοχικές συναντήσεις με ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου και Διεύθυνση Υδάτων ΑΜΘ, τον περιφερειάρχη ΑΜΘ και τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, συλλόγους πολυτέκνων και τριτέκνων Έβρου, με τους αθλητικούς συλλόγους «Κύκλωπες» και «ΓΕΑ», με επαγγελματίες ψαράδες στο Δέλτα του Έβρου, με τους διευθύνοντες συμβούλους των εργοστασίων «Μύλοι Θράκης» και «Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ», με τον παραολυμπιονίκη Δημήτρη Καρυπίδη, με τους δημάρχους του Νομού στο δημαρχείο Σουφλίου στις 13.00. Στις 15.00 θα μεταβεί στη Νέα Βύσσα όπου θα συναντηθεί με το Σύλλογο Γυναικών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τους σκορδοπαραγωγούς και στις 17.30 με τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνό. Το πρόγραμμα του κ. Κατσαφάδου ολοκληρώνεται με την ομιλία του στις 20.00 στην Αποθήκη 2 του Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Τέλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης θα επισκεφθεί απόψε το βράδυ τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο στο Επισκοπείο. Το πρωί της Πέμπτης θα επισκεφθεί το ΚΑΠΗ Ορμενίου και στις 9.30 θα συναντηθεί με τους 29 προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας και τον δήμαρχο, Διαμαντή Παπαδόπουλο. Στις 11.00 θα μεταβεί στο συνοριακό σταθμό Καστανεών και στις 12.00 στο Διδυμότειχο όπου θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό και θα επισκεφθεί μαζί με το δήμαρχο Διδυμοτείχου το έργο κατασκευής αγωγού ύδρευσης (χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ). Στις 13.00 θα επισκεφθεί -μαζί με τον δήμαρχο Σουφλίου κ. Καλακίκο- το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου το οποίο ανακαινίζεται με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, στις 14.00 τον συνοριακό σταθμό Κήπων και στις 15.15 με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης τον ποδηλατόδρομο επί της οδού Αγίου Δημητρίου που χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ καθώς και το υπό κατασκευή Κλειστό Γυμναστήριο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο κ. Σπανάκης θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του στον Έβρο με την ομιλία του στην εκδήλωση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης