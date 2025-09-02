Μόνιμες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης, με έμφαση στις οικογένειες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το προσεχές Σάββατο, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Όπως τόνισε το ύψος των παρεμβάσεων θα κυμανθεί κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ, ποσό στο οποίο προστίθεται το «πακέτο» ύψους 1 δισ. που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο για την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και την χορήγηση 250 ευρώ κάθε χρόνο σε συνταξιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα.

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η έμφαση θα δοθεί στη μείωση των άμεσων φόρων, διότι αυτή θα περάσει άμεσα στις τσέπες όλων των Ελλήνων που πληρώνουν φόρους, σε αντίθεση με τη μείωση των έμμεσων φόρων η οποία τις περισσότερες φορές ενθυλακώνεται από τους ενδιάμεσους. «Το είδαμε στο παρελθόν και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της ΕΕ όπως η Ισπανία, που πήρε πίσω τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Οι πολίτες θα έχουν πολύ μεγαλύτερο κέρδος από τις μειώσεις των άμεσων φόρων. Η κυβέρνηση δεν δουλεύει για τους “πονηρούληδες” και τους “εξυπνάκηδες” αλλά για τον μέσο Έλληνα πολίτη», υπογράμμισε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει, με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, το κράτος να έχει περισσότερα έσοδα και αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες: πρώτον στην ανάπτυξη που είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης και δεύτερον στα σημαντικά βήματα που έγιναν κυρίως την τελευταία διετία για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την επαναφορά του 13ου μισθού ο κ. Χατζηδάκης, αφού σημείωσε ότι ήδη τα δύο τελευταία χρόνια έχουν δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με 1,3 μισθούς στους δημοσίους υπαλλήλους, προσέθεσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καλή σχέση με τα μαθηματικά. Έχει τοποθετηθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ότι το μέτρο, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες κοστίζει 1,4 δισ. ευρώ, ο κ. Ανδρουλάκης υπολογίζει περίπου τα μισά. Το ζήσαμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα έσκιζε τα μνημόνια και με τα “λεφτόδεντρα”. Αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ ας το κάνει, εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τι τάζει ο καθένας. Εμείς δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε στηριζόμενοι στην πρόοδο της οικονομίας και στις επιτυχίες στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και εξαντλούμε τα περιθώρια για όλες τις κατηγορίες των πολιτών: δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους, επιχειρηματίες».

Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι -όπως είχε δεσμευθεί ο πρωθυπουργός- σήμερα ανακοινώνεται η λίστα με τα «μεγάλα ψάρια», δηλαδή εκείνους που εισέπραξαν τα μεγαλύτερα ποσά επιδοτήσεων, οι οποίοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. «Ήταν υποχρέωσή μας και το κάνουμε πράξη», τόνισε.

Τέλος, σε σχέση με το ενδεχόμενο επιστροφής του κ. Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει κριθεί στο παρελθόν από τους πολίτες και σήμερα επιχειρεί να πείσει ότι επί των ημερών του περνούσαν καλύτερα. «Περνούσαν δηλαδή καλύτερα οι 500.000 άνεργοι του 2019 που σήμερα έχουν βρει δουλειά, επειδή τότε ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η ΝΔ. Και καλεί τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους επειδή τον καταψήφισαν. Δεν νομίζω ότι η παρουσία του κ. Τσίπρα θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει μια ανακατανομή δυνάμεων στο χώρο της αριστεράς, από εκεί και πέρα οι πολίτες μας βλέπουν όλους, κρίνουν και συγκρίνουν. Το βασικό θέμα για εμάς είναι να κάνουμε τη δουλειά μας με το σωστό τρόπο, με αποτελεσματικότητα, σοβαρότητα, σεμνότητα και ενσυναίσθηση, αποφεύγοντας λάθη και επιχειρώντας να δώσουμε πρακτικές λύσεις στα προβλήματα του κόσμου».