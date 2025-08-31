Μια ανάρτηση στο Facebook άναψε φωτιές όταν η Άννα Μαρία Λογοθέτη με αφορμή την ακύρωση της συναυλίας για τα Τέμπη, έκανε λόγο για εργαλειοποίηση του τραγικού γεγονότος.

Διαβάζοντας το σχόλιο στο Facebook, ο Δημήτρης Παπανώτας εξαπέλυσε βολές, μιλώντας για «ατάλαντη με IQ ραδικιού», με την πρώην παρουσιάστρια να απαντά καυστικά αφήνοντας αιχμές για σεξισμό και πολιτικές αντιφάσεις.

«In other words… Όσο κράτησε η εργαλειοποίηση του τραγικού γεγονότος, με στόχο να καθυστερήσει η δίκη, με παραμύθια από τον πάτο μας και σύμμαχο τον κάθε πικραμένο, διαταραγμένο, αστοιχείωτο Ζαίο και ακροδεξιό ταγάρι, που μας έκαναν μπακ απ για να ρίξουμε την κυβέρνηση, καλά ήταν», έγραψε σε ανάρτησή της η Άννα Μαρία Λογοθέτη.

Μετά την ανάρτηση της πρώην παρουσιάστριας, ο Δημήτρης Παπανώτας αντέδρασε πυροδοτώντας την ένταση μεταξύ τους.

«Αυτό το κοριτσάκι μου το έφερνε η μάνα του στην εκπομπή μου, να την προβάλουμε λίγο… Και δυστυχώς το κάνανε. Αλλά ευτυχώς, όταν είσαι ατάλαντη και με IQ ραδικιού, δεν… Όσο προβολή κι αν έχεις, καταλήγεις πωλήτρια στο αεροδρόμιο… Ε, Άννα Μαρία;

Υ.Γ. Όποιος κατάλαβε τι λέει στο κείμενό της η wannabe παρουσιάστρια, να έρθει να τον βραβεύσουμε σε μία σεμνή τελετή», έγραψε στο Instagram o Δημήτρης Παπανώτας.

Με τη σειρά της, η Άννα Μαρία Λογοθέτη συνέχισε με μία νέα ανάρτηση στον δημόσιο διάλογο που ξέσπασε μεταξύ τους.

Dear Παπανώ,

Μόνο το πόπολο σου μπορεί να φάει αμάσητη την παραμύθα πως παρακαλούσα το NEW CHANNEL για προβολή, πόσο μάλλον την δική σου εκπομπή που τότε διαφήμιζε συνοικιακά μπαράκια στο Γαλατσι, την ώρα που συμμετείχα και παρουσίαζα το πιο επιτυχημένο ιταλικό format ψυχαγωγικού μουσικοχορευτικού show που πέρασε ποτέ από την ιδιωτική τηλεόραση, και χτύπαγε 78% τηλεθέαση κάθε μεσημέρι.

Επίσης διακρίνω πως σου είναι δύσκολο να κατανοήσεις πως είχα την ωριμότητα, την οικονομική δυνατότητα, και το σθένος να εγκαταλείψω τον ΛΑΜΠΕΡΟ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΕΝΟ χώρο της show bizz για να ασχοληθώ με πιο σοβαρά πράγματα όπως το λιανεμπόριο και το έκανα με επιτυχία για πολλά χρόνια, ως μέτοχος σε 14 καταστήματα ( ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & Νησιά ) όπου και εργάστηκα ως sales executive manager μέχρι που η μητρότητα με απορρόφησε ολοκληρωτικά και αφοσιώθηκα στο παιδί μου.

Αυτό για την αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ 😊.

Επίσης….

Ως αριστερός προοδευτικός που δηλώνεις, μου κάνει εντύπωση που αναφέρεις το «πωλήτρια» ως κάτι υποτιμητικό.

Αν κρίνω σωστά, θα έπρεπε να σέβεσαι κάθε εργασία συμπάσχοντας για τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου, πόσο μάλλον των γυναικών που έχουν κάνει υπέρτατο αγώνα να επέλθει η ισορροπία σε μια εργασιακή «ανδροκρατούμενη» κοινωνία και να το επικροτείς.

Εκτός αν συμμερίζεσαι τις κραυγές των πάλαι ποτέ ακραίων ανεγκέφαλων, (κάποιοι είναι και προοδευτικοί φαν σου) πως ολες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάρτισης, κάνουν βίζιτες.

Κλείνοντας, θα σε ενημερώσω για να είσαι up to date, πως ο,τι έχει γραφτεί από την Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και τον κ.Φιληππακη που με αφορά, και ειναι συκοφαντικό και ψευδές θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης αφού ήδη έχω στείλει εξώδικο και ακολουθεί αγωγή.

Λυπάμαι επίσης, πως σε ενοχλεί το γεγονός πως έχω πολιτική άποψη.

Βλέπεις, ΠΑΝΤΑ ΕΙΧΑ και αυτό ενοχλούσε τον επαγγελματικό κύκλο σου.

Λυπάμαι που συνάδελφοι σου πανελίστες, δεν μπορούν να κατανοήσουν την εξέλιξη μιας γυναίκας ΟΤΑΝ ειναι προσωπική της επιλογή.

Η εργατικότητα του «κυρ παντελή»…Η διάθεση για κοινωνική μόρφωση και η ικανότητα να μπορεί να εκφέρει γνώμη για όλα, ΕΚΤΟΣ από το σιδέρωμα και το μαγείρεμα είναι γεγονός εδώ και πολλά πολλά χρόνια Δημήτρη μο.

Και πρόσεχε, γιατί αυτές τις απόψεις που εκθέτεις τις διαβάζουμε πρωτίστως από ακροδεξιούς… μην σε παρεξηγήσουν οι ακόλουθοι.

Πάντως, το 2014 ήθελες επίμονα να γίνουμε ντουέτο στο ραδιόφωνο. ΑΝ θυμάσαι…

Εγώ ήμουν ήδη ενεργή ραδιοφωνικά κάθε πρωί στον ART FM.ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ αν κρίνω από τα ΤΟΤΕ λεγόμενα σου.

Στην βεράντα μου στην Κηφισιά ήσουν που τα λέγαμε….

Τι δουλειά είχες στο σπίτι μιας «Ατάλαντης» ;

Ε Δημήτρη μο; _

ΥΓ. Καλό ξεκίνημα στο πρωιναδικο σου εύχομαι..

Τα φιλιά μο στα συντροφια και keep in mind πως το 41τακατο, εύκολα γίνεται 45τακατο.