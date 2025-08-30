Με το πέρας της θερινής ανάπαυλας των διακοπών του Αυγούστου και της καλοκαιρινής ραστώνης, η πολιτική ζωή της χώρας αναμένεται να κινηθεί σε έντονους ρυθμούς καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση κάνουν ήδη τις προετοιμασίες τους για την επικείμενη αναμέτρηση στη Βουλή, με αφορμή τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – τον πολύπαθο Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων που έδινε σε μέρος του αγροτικού κόσμου ευρωπαϊκές επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται.

Θυμίζουμε ότι η σύσταση της Επιτροπής αποφασίστηκε στα τέλη Ιουλίου, ύστερα από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής συνεδρίασης στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου έδωσαν το «παρών» όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Η Επιτροπή θα αποτελείται από 31 μέλη και, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής, η κυβερνητική πλειοψηφία θα έχει τον έλεγχο, καθώς θα διαθέτει τις περισσότερες έδρες.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση δείχνει να έχει ξεκάθαρη στρατηγική για το πώς θα χειριστεί την υπόθεση. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να δώσει έμφαση σε παλαιότερες περιόδους διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή σε εποχές που άλλες κυβερνήσεις – κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ – είχαν τη διαχείριση του οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να θέλει να στρέψει τα φώτα σε πιθανές παραλείψεις ή ευθύνες του παρελθόντος, αφήνοντας στο περιθώριο πιθανές ευθύνες της δικής της θητείας ή στη χειρότερη περίπτωση να τις ισοψηφίσει.

Ένα ακόμα στοιχείο που αναμένεται να παίξει ρόλο είναι ο χρόνος έναρξης των εργασιών της Επιτροπής. Κυβερνητικοί κύκλοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην ξεκινήσουν άμεσα οι συνεδριάσεις, ώστε να μην καλυφθεί επικοινωνιακά η παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα οποία παραδοσιακά συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της Εξεταστικής θα μεταδίδονται ζωντανά από το Κανάλι της Βουλής, κάτι που ενισχύει τη σημασία του σωστού χρονισμού.

Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε κοινή στάση. Ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επικρατεί έντονος προβληματισμός για το αν θα πρέπει να συμμετάσχουν στην Επιτροπή ή αν θα ήταν πιο αποτελεσματικό να την μποϊκοτάρουν, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να «στήσει» μια ελεγχόμενη διαδικασία προς όφελός της.

Στο ΠΑΣΟΚ, ορισμένα στελέχη αναφέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί τεχνηέντως να μεταφέρει τις ευθύνες αλλού, αποφεύγοντας τον έλεγχο σε δικά της πρόσωπα. Γι’ αυτόν τον λόγο, κάποιοι πρότειναν ακόμα και να μη συμμετάσχει το κόμμα στην Επιτροπή. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ηγεσία του κόμματος φαίνεται να κλείνει προς τη συμμετοχή παρά προς την αποχή. Πρώτον, για να μπορεί να υπερασπιστεί τις περιόδους της δικής του διακυβέρνησης, οι οποίες θα τεθούν στο «μικροσκόπιο». Και δεύτερον, επειδή η απουσία του από τη διαδικασία θα μπορούσε να θεωρηθεί θεσμικό λάθος, ειδικά σε μια τόσο σημαντική στιγμή, όπου η κοινοβουλευτική παρουσία έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος.

Παρόμοια διλήμματα υπάρχουν όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν και κάποια στελέχη, όπως ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Στέργιος Καλπάκης, δηλώνουν ότι ακόμα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, φαίνεται να διαμορφώνονται δύο τάσεις: Η πρώτη υποστηρίζει την αποχή από μια διαδικασία που θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Η δεύτερη τάση, αντίθετα, υποστηρίζει ότι το κόμμα πρέπει να δώσει δυναμικά το «παρών» και να αξιοποιήσει την εξεταστική για να ενισχύσει την κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι υπάρχει πάντως συνεννόηση και με τη Νέα Αριστερά, με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διαμορφώσει κοινή γραμμή πλεύσης.

Μέχρι στιγμής πάντως, όλα δείχνουν ότι τα κόμματα θα συμμετάσχουν τουλάχιστον στην αρχή των εργασιών της Επιτροπής. Ωστόσο, κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποχώρησης σε δεύτερο χρόνο, εάν διαπιστωθεί ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μπλοκάρει αιτήματα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα την κλήση συγκεκριμένων μαρτύρων που θεωρούνται κρίσιμοι για την υπόθεση. Άλλωστε, όπως προείπαμε, η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως έχει την πλειοψηφία στην Επιτροπή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργήσει σαν αφορμή για μια ακόμα σκληρή πολιτική σύγκρουση.