Την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού πάρκου με μια σύγχρονη ΔΕΘ στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης εκφράζει ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως.

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την αποδοχή της πρότασής μας σχετικά με τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού πάρκου που ενισχύει καταλυτικά το πράσινο απόθεμα στην καρδιά της πόλης, για την ανέγερση ενός σύγχρονου Εκθεσιακού κέντρου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού με το μικρότερο δυνατό κτιριακό αποτύπωμα και για τη λειτουργία ενός Συνεδριακού κέντρου που θα συμβάλει στην ανέλιξη της πόλης ως προορισμού συνεδριακού Τουρισμού», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο κ.Αγγελούδης.

Προσθέτει πως «η διεκδίκησή μας από την πρώτη στιγμή αφορούσε στη δημιουργία ενός μεγάλου πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης με τη συγκρότηση ενός δυναμικού κόμβου επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας που θα σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση της ΔΕΘ. Ισχυρή ΔΕΘ σημαίνει ισχυρή, παραγωγική και ανταγωνιστική Θεσσαλονίκη».

Πηγή: ΑΠΕ