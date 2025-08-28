Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα, Πέμπτη 28/8 ο πρωθυπουργός, στρώνοντας το χαλί για την 89η ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί επίσης με βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί του θα βρίσκεται και κλιμάκιο υπουργών και κορυφαίων κομματικών στελεχών με σκοπό να προβληθεί το κυβερνητικό έργο.

Στη Νέα Δημοκρατία δηλώνουν αποφασισμένοι όχι μόνο να υπερασπιστούν την ακολουθούμενη πολιτική, αλλά και να μην επιτρέψουν στους πολιτικούς τους αντιπάλους να αμφισβητούν τις προθέσεις τους, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μια κατά μέτωπο αντιπαράθεση σε πολύ υψηλούς τόνους. Αυτό φάνηκε και από τη χθεσινή δημόσια σύγκρουση του κυβερνητικού εκπροσώπου με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με γαϊτανάκι ανακοινώσεων.

Κυβερνητικά στελέχη καταγγέλλουν την αξιωματική αντιπολίτευση ότι τα τελευταία 24ωρα έχει αποδυθεί σε ένα μπαράζ από ψέματα και μισές αλήθειες με επίκεντρο κυρίως την οικονομία.

Όπως αναφέρουν, ο κ. Ανδρουλάκης με δηλώσεις του αγνοεί ή συνειδητά ψεύδεται για το κόστος του 13ου μισθού στο δημόσιο, που λαμβάνει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, υποστηρίζοντας ότι ανέρχεται μόνο σε 770 εκατομμύρια όταν είναι της τάξης των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Και στηλιτεύουν τη συμπεριφορά του, τονίζοντας ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για αναφορές τις οποίες ουδέποτε έκανε για τις κοινοβουλευτικές επιλογές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και όπως λένε, ακόμα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού θύμιζαν ότι πρώτον: ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, με μία πρωτοφανή λαθροχειρία, «υπολόγισε» δύο φορές τον πληθωρισμό για να δείξει ψευδώς ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ είναι μικρότερη από τη σωρευτική αύξηση των τιμών. Δεύτερον: ο τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ εμφάνισε ως επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών τη σημαντική βελτίωση που πέτυχε η Ελλάδα στον δείκτη υπερεργασίας των μισθωτών.

Επίσης, κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ ότι ακόμα και σήμερα δεν απαντά ποιους φόρους δήθεν αύξησε η κυβέρνηση όταν από το 2019 έχουν μειωθεί 72 έμμεσοι και άμεσοι φόροι για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω ζητούν:

Να απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης εάν συνειδητά προτείνει την παραβίαση της οροφής δαπανών που θα στείλει τη χώρα στην επιτήρηση από τις Βρυξέλλες και εάν υποστηρίζει ότι το σύνολο του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου πρέπει να διατεθεί στον 13ο μισθό, χωρίς τη δυνατότητα της παραμικρής φορολογικής ελάφρυνσης για τους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως και για τους συνταξιούχους. Πάντως και σήμερα αναμένεται να διατηρηθούν ψηλά οι κοινοβουλευτικοί τόνοι, καθώς θα συζητηθεί στην ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη ριζική αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου στον δημόσιο τομέα, που αφορά και στους εκπαιδευτικούς και προβλέπει αυστηρές ποινές που φτάνουν έως και την απόλυση ή αφαίρεση μισθολογικών κλιμακίων, ενώ η άρνηση της αξιολόγησης θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.