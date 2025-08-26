Αποφασισμένος να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς, παρά το βαρύτατο χτύπημα που δέχτηκε από την αδόκητη απώλεια της κόρης του Λένας πριν λίγες εβδομάδες.

Ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα με την εφημερίδα «Απογευματινή», επιδιώκει να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα και μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από τη σημερινή, την επομένη των εκλογών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αντώνης Σαμαράς επιμένει στη δημιουργία νέου κόμματος, θεωρώντας πως η περίοδος είναι κρίσιμη και δεν «επιτρέπει αποστρατείες». Παράλληλα φέρεται να εκτιμά πως ο «πατριωτικός χώρος» παρουσιάζεται αδύναμος κι αυτό καθώς Κυριάκος Βελόπουλος και Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν μπορούν να απευθυνθούν σε ευρύτερα ακροατήρια και συγκεντρώνουν ψηφοφόρους του «υπερδεξιού» χώρου.

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει γι’ αυτό τον λόγο να συνομιλεί με πρόσωπα ευρύτερης απεύθυνσης, όπως ο διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μελέτης Μελετόπουλος, ο οποίος έχει κατά καιρούς συμπορευτεί πότε με το ΠΑΣΟΚ και πότε με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και με συλλογικές προσπάθειες που είχαν ως υπόβαθρο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ή της «πατριωτικής Αριστεράς».

Η δεξαμενή που φαίνεται να ενδιαφέρει περισσότερο τον πρώην πρωθυπουργό είναι εκείνοι που έχουν επιλέξει στις τελευταίες κάλπες την αποχή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του απουσιάζει από το πολιτικό τοπίο ένας «σοβαρός κεντροδεξιός σχηματισμός» με πειστικό λόγο κατά του «ακραίου φιλελευθερισμού» και ένα κόμμα που θα βάζει ψηλά στην ατζέντα τα εθνικά, το δημογραφικό και τη μετανάστευση.

Τελική στόχευση του κόμματος Σαμαρά θα είναι να μπει σε κυβερνητικό συνασπισμό με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με πρωθυπουργό πρόσωπο άλλο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να συμβεί κάτι τέτοιο βέβαια το νέο κόμμα θα έπρεπε να πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 10%, που θα τον καταστήσει αυτόματα ρυθμιστή της επόμενης ημέρας του πολιτικού σκηνικού.