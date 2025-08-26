Στους ελέγχους που σκοπεύει να κάνει στις ΜΚΟ αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή «Open News», υπογραμμίζοντας ότι τη μεταναστευτική πολιτική στη χώρα τη χαράσσει η κυβέρνηση και όχι αυτές οι οργανώσεις.

«Το υπουργείο κατά βάση συνεργάζεται με ΜΚΟ και με τεράστιες ΜΚΟ», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

«Εγώ θέλω να κάνω δύο κατηγορίες ελέγχου στις ΜΚΟ. Ο πρώτος είναι πρώτα απ’ όλα ο διαχειριστικός, που απορώ αν υπάρχει κάποιος που διαφωνεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χρήματα που δίνει το υπουργείο, πέρα από τους τακτικούς ελέγχους που κάνουμε για να δίνουμε, θα κάνουμε πιο στοχευμένους», συνέχισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, που στη συνέχεια ανέφερε πως «Το βασικό που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι ΜΚΟ δεν μπορούν να χαράσσουν πολιτική. Τη μεταναστευτική πολιτική στη χώρα τη χαράσσει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση αποφασίζει ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε και να μειώσουμε τις ροές και να αυξήσουμε τις επιστροφές».

«Οι ΜΚΟ που έχουν κάθε δικαίωμα να λειτουργούν βάσει του σκοπού τους, μπορούν να συμμετέχουν και σε προγράμματα του υπουργείου. Αν οι ίδιες θέλουν να χαράξουν μια πολιτική που σου λέει ότι θέλω να κάνω την Ελλάδα χώρα ανοιχτών συνόρων και να μιλάω με τα κυκλώματα τα οποία φέρνουν μετανάστες στο όνομα ότι όλα είναι ανοιχτά, αυτές οι ΜΚΟ θα ελεγχθούν», υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης.

Εξηγώντας ποια είναι η κύρια αιτία πίσω από την αύξηση των ελέγχων, ο κ. Πλεύρης τόνισε πως βλέπει κονδύλια τα οποία διακινούνται, των οποίων τη σκοπιμότητα θέλει να ελέγξει, καθώς δεν του αρκεί να έρχεται απλά κάποιος και να λέει τι έκανε.

«Δεν θέλω να δαιμονοποιήσω», προσθέτει στη συνέχεια, αναφέροντας ότι «υπάρχουν ΜΚΟ που είναι βασικός μας συνεργάτης. Υπάρχουν άλλες που τις βλέπουμε, οι οποίες θέλουμε να μας αιτιολογήσουν με πιο ξεκάθαρο τρόπο τα χρήματα τα οποία παίρνουν και είναι χρήματα του Έλληνα και του Ευρωπαίου φορολογούμενου πώς αξιοποιούνται».

«Εμένα τι μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω ξαφνικά ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος, ανακοίνωση από μια σειρά ΜΚΟ γιατί θα ελεγχθούν», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση που έρχεται στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε πως «Τα βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ποινικοποιείται η παράνομη παραμονή στη χώρα. Δηλαδή, όταν σε κάποιον απορρίπτεται το άσυλο, δεν έχουμε απλώς τη διοικητική απέλαση. Θα έχουμε ποινικό αδίκημα με ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη, όπου αυτός που θα έχει παρανομήσει θα έχει την επιλογή ή να εκτίσει ποινή φυλάκισης ή να επιστρέψει οικειοθελώς».

«Στόχος μας είναι να έχουμε άσυλο μόνο για όσους δικαιούνται και επιστροφές για όλους τους υπόλοιπους, ώστε η χώρα να ελέγχει πλήρως τις ροές».