«Δημοσιεύματα αναδεικνύουν προβοκατόρικες και αήθεις αναφορές μειονοτικής εφημερίδας της Θράκης σχετικά με την πρόσφατη παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Τένεδο για τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη», αναφέρει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «η εφημερίδα φτάνει στο σημείο να κάνει λόγο για “χιτλερικές” εμμονές διότι στην ομιλία του ο Ν. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στο νησί, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, και ευχήθηκε σύντομα να ανοίξει και σχολείο, όπως άλλωστε έχει συμβεί ήδη στην Ίμβρο».

Υπογραμμίζει ότι «είναι παραπάνω από προφανές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ενοχλεί πολύ με τη δημόσια παρουσία του και τις διαχρονικές θέσεις του, τους εμπνευστές του ανιστόρητου αφηγήματος της “γαλάζιας πατρίδας”». «Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η επίθεση με ανοίκειους χαρακτηρισμούς κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά, εν τέλει, και της πολιτικής που διαχρονικά εκφράζει και εφαρμόζει η Δημοκρατική Παράταξη στην περιοχή της Θράκης», σημειώνει.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως «αντίθετα προς όσα υποβολιμαία ή υπαγορευόμενα αναπαράγονται, οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης γνωρίζουν πολύ καλύτερα ότι οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ είναι εκείνες που εγγυήθηκαν όχι μόνο τα θρησκευτικά δικαιώματα της μειονότητας αλλά και την ισότιμη συμμετοχή όλων των Ελλήνων πολιτών, χωρίς διακρίσεις, στην ανώτατη εκπαίδευση και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Μεταρρυθμίσεις και δημόσιες πολιτικές που υλοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό στη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία θα έπρεπε να γίνεται σεβαστή στην ολότητά της και από τις δύο πλευρές».

«Η διασφάλιση της ιστορικής μνήμης και η εγγύηση των δικαιωμάτων του απανταχού ελληνισμού, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αποτελεί όχι μόνο πυξίδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πάγια εθνική γραμμή», σημειώνει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, για να τονίσει ότι «όσο και να προσπαθούν για το αντίθετο οι θιασώτες του τουρκικού αναθεωρητισμού, η ιστορία δεν ξαναγράφεται».

Πηγή: ΑΠΕ