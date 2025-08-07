Υπεγράφησαν σήμερα οι δύο συμβάσεις για τα αρδευτικά έργα του ΤΟΕΒ Ταυρωπού και της περιοχής Υπέρειας–Ορφανών, στο πλαίσιο του εμβληματικού προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0, με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, του Υφυπουργού Χρήστου Κέλλα και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αναδόχων εταιρειών.



Η τελετή στην Καρδίτσα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, προϋπολογισμού 131,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με χρηματοδοτική συμβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36,6 εκατ. ευρώ. Ανάδοχος είναι η ένωση εταιρειών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΑΒΑΞ, και το έργο προβλέπει την υπογειοποίηση αρδευτικού δικτύου, το οποίο θα καλύπτει 115.000 στρέμματα, με εκτενή δίκτυα και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Το πρώτο τμήμα θα παραδοθεί σε 18 μήνες και το σύνολο εντός 42 μηνών.



Στα Φάρσαλα, η υπογραφή της σύμβασης για το Αρδευτικό Δίκτυο Υπέρειας–Ορφανών πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης. Το έργο αφορά την άρδευση 67.800 στρεμμάτων σε αγροκτήματα των Π.Ε. Λάρισας και Καρδίτσας και περιλαμβάνει 11 αυτόνομα αρδευτικά συστήματα που αξιοποιούν τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, με πλήρη εξοπλισμό και δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 79 εκατ. ευρώ, ενώ ανάδοχος του έργου είναι η ένωση METLEN – Μεσόγειος Α.Ε.



Τα δύο έργα αποτελούν σημαντικό βήμα για την αγροτική παραγωγή, την κλιματική προσαρμογή και την αποδοτική διαχείριση των υδάτων, καθώς μεταξύ άλλων:



· Μειώνουν τις απώλειες και εξασφαλίζουν σύγχρονες μεθόδους άρδευσης.



· Αντικαθιστούν ενεργοβόρες και συχνά παράνομες γεωτρήσεις που εξαντλούν τον υδροφόρο ορίζοντα.



· Συμβάλλουν στη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών και της γονιμότητας του εδάφους.



· Μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα της γεωργίας και ενισχύουν την τοπική απασχόληση.



· Αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα υφαλμύρωσης και τις πλημμυρικές παροχές, προσφέροντας προστασία στις κατάντι περιοχές.



· Αυξάνουν την αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και μειώνουν το κόστος παραγωγής, βελτιώνοντας, ταυτόχρονα, την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών στους καταναλωτές



Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι: «πρόκειται για αρδευτικά έργα στρατηγικής σημασίας που αλλάζουν τον αρδευτικό χάρτη της Θεσσαλίας και δημιουργούν μια νέα δυναμική στον πρωτογενή τομέα των περιοχών που καλύπτουν. Με αυτόν τον τρόπο, υλοποιείται ένας στρατηγικός σχεδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης, ώστε – σε αυτή τη δύσκολη εποχή της κλιματικής κρίσης – να ανταποκριθούμε με έργα που προσδίδουν πραγματική υπεραξία στον αγροτικό κόσμο. Για εμάς στην Καρδίτσα και γενικότερα στη Θεσσαλία η σημερινή ημέρα είναι αποτέλεσμα μιας επίπονης, επίμονης και πολυετούς προσπάθειας, που μας φέρνει, επιτέλους, στη φάση της υλοποίησης.



Αντίστοιχα έργα δεν έχουν υλοποιηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν, σε αυτή την έκταση και με τέτοια επιδραστικότητα. Και το λέω αυτό διότι, σε λίγους μήνες από σήμερα, κάθε γεωργός θα μπορεί να προσδιορίζει τους χρόνους και τις ποσότητες άρδευσης ακόμα και από το κινητό του τηλέφωνο, ενώ θα προστατεύεται ταυτόχρονα το πολυτιμότερο φυσικό αγαθό: το νερό.



Μπορεί, πράγματι, η σημερινή μέρα να είναι μέρα χαράς, όμως, ταυτόχρονα, σηματοδοτεί και μια νέα ευθύνη: να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα έργα θα ολοκληρωθούν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.



Θα ήθελα, επίσης, να σημειώσω ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις προτεραιοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά κυρίως με τη σταθερή πολιτική βούληση της κυβέρνησης να ενισχύσει ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα, έχοντας πάντα ένα στόχο: να διατηρήσουμε ανθεκτικό τον αγροτικό τομέα και να δώσουμε στην πατρίδα μας τη δυνατότητα να προστατεύει τις παραγωγικές ομάδες που μοχθούν και εργάζονται σκληρά στη γη τους. Βασική μας επιδίωξη είναι να δώσουμε πραγματική ανάσα στους αγρότες μας – και μέσα από αυτούς, στην ίδια την πατρίδα μας».



Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε:



«Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, ενίσχυσης των υποδομών και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Σε όλη τη χώρα από το 2019 υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη δεκάδες έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,8 δις. ευρώ, όπως φοιτητικές εστίες, σχολεία, χώροι διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα, επιταχύνουμε την ολοκλήρωση σημαντικών έργων για τον πρωτογενή τομέα και για τη στήριξη των αγροτών μας, όπως είναι οι αρδευτικές υποδομές, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Στην κατεύθυνση αυτή, τα δύο νέα έργα που ανακοινώθηκαν σήμερα, αποτελούν ένα ακόμα έμπρακτο παράδειγμα της αποτελεσματικότητας και της αποφασιστικότητας των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, της βούλησης μας να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας, με πρωτοβουλίες που οδηγούν σε μια καλύτερη Ελλάδα για όλους».



Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης ανέφερε:



«Ξεκινούν δύο μεγάλα έργα που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες χιλιάδων αγροτών μας και ταυτόχρονα υπηρετούν την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση του νερού.



Είμαστε σε μια περίοδο όπου χρειάζεται να σπεύσουμε, ώστε να προλάβουμε την κλιματική κρίση και τις ορατές ήδη επιπτώσεις της, τις αλλαγές που επιφέρει στην αγροτική παραγωγή, τις προκλήσεις που θέτει για την επισιτιστική επάρκεια της χώρας και την την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, εν γένει.



Στη σημερινή μέρα δεν θα φτάναμε αν δεν υπήρχε η επίμονη και συστηματική δουλειά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικά του Υπουργού, Κώστα Τσιάρα, τον οποίο θέλω να συγχαρώ, καθώς επίσης και όλους τους διατελέσαντες υφυπουργούς και Γενικούς Γραμματείς που ξεπέρασαν δυσκολίες για μια συστάδα απαιτητικών αρδευτικών έργων σε ολόκληρη την χώρα. Και βέβαια τον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση, και τον Διοικητή της ΕΥΣΤΑ κ. Ορέστη Καβαλάκη, για την ευελιξία και την άοκνη δουλειά και υπεράσπιση αυτού του σημαντικού έργου, για να φτάσουμε στις υπογραφές».



Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας τόνισε: «Τα έργα αυτά αποτελούν μέρος του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0, συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, που σηματοδοτεί τον πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης υδάτινων πόρων στη χώρα μας. Η Θεσσαλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής, ως κατεξοχήν αγροτική περιφέρεια που επηρεάζεται από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Η λειψυδρία δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο. Είναι μια απειλή που ήρθε για να μείνει. Και απέναντί της οφείλουμε να αντιδράσουμε όχι με ευχές αλλά με έργα. Το ενεργειακό και υδατικό αποτύπωμα της γεωργίας περιορίζεται. Η ανταγωνιστικότητα ενισχύεται. Οι νέοι επιστρέφουν στην ύπαιθρο. Η περιφέρεια αποκτά τις υποδομές που χρειάζεται για να σταθεί και να προχωρήσει. Η Θεσσαλία ζητά υποδομές, όχι ελεημοσύνη. Και αυτά της προσφέρουμε. Τα έργα αυτά ενισχύουν την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα και βάζουν τις βάσεις για μια νέα, βιώσιμη εποχή στην ελληνική γεωργία».



Η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα σημείωσε: «Τα έργα Ταυρωπού και Υπέρειας–Ορφανών είναι τα πρώτα αρδευτικά έργα που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ στη χώρα, με αξιοποίηση και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι συμβάσεις τους εξασφαλίζουν όχι μόνο την κατασκευή, αλλά και τη λειτουργία ενός σύγχρονου, πλήρως υπόγειου αρδευτικού δικτύου για 25 έτη, με βιώσιμη και ορθολογική χρήση υδάτινων πόρων και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΑΒΑΞ, Κωνσταντίνος Μιτζάλης επισήμανε: «Το έργο του Ταυρωπού, εκτός από τα προφανή οφέλη του για τη Θεσσαλία, έχει τεράστια σημασία διότι για πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο αρδευτικό έργο πραγματοποιείται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ο ανάδοχος θα έχει όχι μόνο την ευθυνη κατασκευής αλλά και την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου για 25 χρόνια. Πιστεύω ότι η ιστορία μας, με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, είναι εχέγγυο ότι θα πετύχουμε».



Ο αντιπρόεδρος και CEO της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπή δήλωσε: «Tο αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας-Ορφανών δεν είναι για μας άλλο ένα τεχνικό έργο – είναι μια επένδυση μας μέσω της σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού τομέα, στο μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και της βιώσιμης ανάπτυξης της Θεσσαλίας.Η ΜΕΤΚΑ, αξιοποιώντας τις διαπιστωμένες ικανότητες της στις υποδομές και την εμπειρίατης στην διαχείριση πολύπλοκων ΣΔΙΤ, φέρνει στην πράξη λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία, αξιοπιστία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.



Με το έργο αυτό, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας, μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αποδεικνύουμε για ακόμη μια φορά ότι είμαστε ο στρατηγικός εταίρος επιλογής σε έργα μεγάλα και εθνικής σημασίας.



Είμαστε υπερήφανοι που αναλαμβάνουμε ένα έργο που επιβάλλεται να εκτελεστεί σε στενά χρονικά περιθώρια και συνδέει την παράδοση με την τεχνολογία και δημιουργεί πραγματική αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον».

Πηγή: ΑΠΕ