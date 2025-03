Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ασφάλειας και αισιοδοξίας η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στο Λονδίνο, σε σειρά συνεντεύξεών της διαβεβαίωσε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, ότι η Σαντορίνη είναι απολύτως έτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες για τη νέα τουριστική σεζόν.

Η υπουργός Τουρισμού παραχώρησε συνεντεύξεις σε κορυφαία βρετανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης: τις εφημερίδες The Telegraph, Daily Mail, The Financial Times, το BBC Radio 4, το Monocle Radio και τον τηλεοπτικό σταθμό CGTN.

«Η Σαντορίνη και τα γειτονικά νησιά είναι ασφαλή και οι υποδομές λειτουργούν κανονικά. Οι επισκέπτες θα πρέπει να αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να τα επισκεφθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός και σημείωσε: «Επισκέφθηκα τη Σαντορίνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και μπορώ να σας μεταφέρω ότι το νησί παραμένει πάντα μοναδικό και ελκυστικό».

Η κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η πολιτεία έδωσε προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών, από την πρώτη στιγμή που καταγράφηκε αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στις αρχές Φεβρουαρίου. «Πλέον οι επιστήμονες μάς έδωσαν το πράσινο φως, οι κάτοικοι επέστρεψαν στο νησί και οι επαγγελματίες όλων των κλάδων προετοιμάζονται για την τρέχουσα σεζόν. Η Σαντορίνη είναι έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες», προσέθεσε.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζεται σε δημοφιλείς προορισμούς. «Είναι ένα ζήτημα που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, αλλά όχι κάτι με το οποίο είχαμε προβλήματα, επειδή έχουμε μεριμνήσει ώστε να εισαγάγουμε πληθώρα μέτρων για να βοηθήσουμε στη διαχείριση των επισκεπτών σε ώρες αιχμής, σε συγκεκριμένους χρόνους και σε συγκεκριμένους προορισμούς».

Όπως επισήμανε, «είδαμε επίσης ότι κερδίζουμε το στοίχημα της επέκτασης του τουρισμού εκτός της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, καθώς είχαμε ρεκόρ επισκεπτών τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2024».

Η κυρία Κεφαλογιάννη έκανε ακόμη εκτενή αναφορά στη συνολική στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, αναδεικνύοντας το καινοτόμο και πρωτοποριακό σε παγκόσμιο επίπεδο σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων με βάση κριτήρια βιωσιμότητας και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Παράλληλα, υπογράμμισε την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που εξασφαλίζει σύγχρονες, εξατομικευμένες και χρήσιμες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, αναφέροντας την ψηφιακή εφαρμογή “mAiGreece” για φορητές συσκευές, διαθέσιμη από το περασμένο καλοκαίρι, που συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας στην Ελλάδα.

Τέλος, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας της χώρας με έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως ο ολικός επανασχεδιασμός του επίσημου ταξιδιωτικού portal visitgreece.gr, καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών που υποστηρίζουν ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας, ο ορεινός τουρισμός, ο αγροτουρισμός και ο γαστρονομικός τουρισμός.

