Ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τη φάση των «8» του Europa Conference League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4).

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη και το +5 στη βαθμολογία της Stoiximan Super League, η Ένωση θέλει να κάνει στην Ισπανία το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Europa Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιταλία – Ελλάδα World Cup Πόλο

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντάμακ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

19:30 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD, ANT1 Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ UEFA Conference League

20:00 Novasports Start Μερσίν – Αθηναϊκός Eurocup Women

20:00 Novasports 6HD The Masters Tournament τένις

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague

22:00 Novasports 3HD Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φράιμπουργκ – Θέλτα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάιντς – Στρασβούργο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

23:00 Novasports 6HD The Masters Tournament τένις