«Τι θα κάνεις τα χρήματα;» ρώτησε η Μαρία Μπεκατώρου έναν παίκτη του τηλεπαιχνιδιού «The Chase».

«Θα έρθω σε συνεννόηση με την οικογένεια. Ένα τμήμα θα πάει στα παιδιά μου, αλλά το μεγαλύτερο και πιο τίμιο κομμάτι θα πάει σε ΜΚΟ. Εκεί που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, γιατί μεγάλωσα σε ιδρύματα, παιδουπόλεις, ορφανοτροφεία», είπε αρχικά ο Κυριάκος.

«Μου δίνεται η δυνατότητα να ευχαριστήσω όλους τους φορολογούμενους Έλληνες, ιδιαίτερα τους πατεράδες σας και τους παππούδες που φορολογήθηκαν και επιβιώσαμε εμείς τα ξεχασμένα παιδιά», συμπλήρωσε, με την παρουσιάστρια να του επισημαίνει πως είναι ένας «υπέροχος άνθρωπος».