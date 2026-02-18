Απόψε, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, οκτώ μέλη της Κόκκινης και οκτώ μέλη της Μπλε μπριγάδας βρίσκονται ξανά στην κουζίνα του MasterChef 10 στις 21:00 στο Star Channel, προκειμένου να διασταυρώσουν τα μαγειρικά τους ξίφη σε μια νέα, απαιτητική Ομαδική Δοκιμασία!

Η αποψινή δοκιμασία έχει ιδιαίτερη σημασία και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη των δύο μπριγάδων καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μαγειρεύοντας για τους εργαζόμενους και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Οι δύο μπριγάδες πρέπει να ετοιμάσουν ένα θρεπτικό, γευστικό και πλήρες γεύμα για συνολικά 100 άτομα. Η κάθε μπριγάδα θα ετοιμάσει από πενήντα γεύματα, έχοντας στη διάθεσή τους μόλις δύο ώρες. Η οργάνωση, η συνεργασία και η σωστή διαχείριση του χρόνου θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Στο τέλος του χρόνου, οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, αφού πρώτα ελέγξουν προσεκτικά όλες τις μερίδες, θα επιλέξουν κι αυτοί τυχαία τις δικές τους σακούλες με τα γεύματα για να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τις προσπάθειες των δύο μπριγάδων.

Μετά τις δύο πρώτες Ομαδικές Δοκιμασίες, οι δύο μπριγάδες μετρούν από μία νίκη και από μία αποχώρηση! Η νίκη για τους διαγωνιζόμενους αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουν να κρατήσουν την μπριγάδα τους ασφαλή και ισχυρή, αφού σε αντίθετη περίπτωση η ηττημένη μπριγάδα θα οδηγηθεί σε Δοκιμασία Αποχώρησης.

Ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να σώσει τα δύο μέλη της από τη Δοκιμασία Αποχώρησης;

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Τετάρτη 18.2.26 – επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star: