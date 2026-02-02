Ο Παναγιώτης Στάθης καλωσόρισε τον νέο του συνεργάτη, Στέφανο Σίσκο, μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Καινούργια αρχή» της Έλλης Κοκκίνου, ο Παναγιώτης Στάθης είπε στον Στέφανο Σίσκο: «Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλώς ήρθατε! Καλημέρα κ. Στέφανε Σίσκο». «Καλημέρα κ. Παναγιώτη Στάθη, Καλημέρα Ελλάδα. Ήθελα πάντα να το δω… Καλώς σας βρήκα», απάντησε ο Στέφανος Σίσκος.

«Ο Στέφανος Σίσκος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, πολιτικός συνάδελφος, ανερχόμενη δύναμη στα media. Μην κρίνετε μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Υπάρχει βάθος στον χαρακτήρα του!», τόνισε ο Παναγιώτης Στάθης και του έκανε δώρο ένα στυλό για να γράψει, όπως είπε, τη δική του ιστορία.

«Σε ευχαριστώ πολύ! Ελπίζω κι εγώ να βάλω το δικό μου λιθαράκι, άλλωστε η εκπομπή τα λέει από μόνη της. Δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης και στήριξης», αποκρίθηκε ο Στέφανος Σίσκος.