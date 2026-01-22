Χωρίς την Άννα Λιβαθυνού είπε σήμερα, 22 Ιανουαρίου, καλημέρα ο Παναγιώτης Στάθης στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Κατά την έναρξη της εκπομπής ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε ότι από εδώ και πέρα η Άννα Λιβαθυνού δεν θα είναι πια μαζί του, ευχαριστώντας την για τη συνεργασία τους.

Πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος ανέφερε στο κοινό: «Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω κάτι, να πω κάτι σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά. Θα ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα, η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1. Εμείς να πούμε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί αταλάντευτη πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει για την ενημέρωσή σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την ανάδειξη των προβλημάτων σας. Και πάλι, να ευχαριστήσω την Άννα».