Το Netflix παρουσιάζει το Vladimir, μια νέα σειρά λίγων επεισοδίων που φέρνει στο προσκήνιο ένα ρομαντικό δράμα με έντονα ψυχολογικά στοιχεία και διαφορά ηλικίας.

Βασισμένη στο ομώνυμο best seller της Julia May Jonas του 2022, η σειρά συνδυάζει ερωτισμό, μαύρο χιούμορ και κοινωνικό σχόλιο, με τη Rachel Weisz στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Leo Woodall, εξερευνώντας τη γυναικεία επιθυμία, τη δύναμη και τα όρια της φαντασίωσης σε έναν κόσμο που παρακολουθεί και κρίνει.

Η σειρά ακολουθεί μια ανώνυμη γυναίκα μέσης ηλικίας -συγγραφέα, καθηγήτρια και μητέρα- της οποίας η φαινομενικά τακτοποιημένη ζωή αρχίζει να αποδομείται όταν αναπτύσσει εμμονικό ενδιαφέρον για τον νεότερο συνάδελφό της, Vladimir, σε ένα μικρό κολέγιο ελευθέρων τεχνών.

Οι πρώτες φωτογραφίες που δόθηκα στη δημοσιότητα -μεταξύ αυτών και ένα στιγμιότυπο έντονης οικειότητας ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές μέσα σε βιβλιοθήκη- προκάλεσαν άμεση αντίδραση στα social media, με αναγνώστες του βιβλίου να επαινούν το casting και να χαρακτηρίζουν τη μεταφορά «τολμηρή αλλά πιστή στο πνεύμα του μυθιστορήματος».

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, η επιλογή της Rachel Weisz σηματοδοτεί έναν ακόμη σύνθετο τηλεοπτικό ρόλο για την βραβευμένη ηθοποιό, μετά το Dead Ringers, ενώ ο Leo Woodall συνεχίζει την ανοδική του πορεία έπειτα από τη διεθνή επιτυχία του One Day. Στον ρόλο του συζύγου της πρωταγωνίστριας εμφανίζεται ο John Slattery, πλαισιωμένος από ένα ισχυρό καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις Jessica Henwick και Kayli Carter.

Η Julia May Jonas συμμετέχει ενεργά στη μεταφορά του έργου της ως δημιουργός, showrunner και εκτελεστική παραγωγός, γεγονός που προσδίδει στη σειρά σαφή συγγραφική ταυτότητα. Τα δύο πρώτα επεισόδια σκηνοθετούν οι Shari Springer Berman και Robert Pulcini (Fleishman Is in Trouble), οι οποίοι υπογράφουν και την εκτελεστική παραγωγή, μαζί με τη Weisz και τη Sharon Horgan μέσω της Merman.

Με το Vladimir, το Netflix επενδύει σε ένα ώριμο, προκλητικό δράμα χαρακτήρων, που συνομιλεί με σύγχρονες συζητήσεις γύρω από την εξουσία, το φύλο και την επιθυμία -και όλα δείχνουν πως πρόκειται για έναν από τους τίτλους που θα απασχολήσουν έντονα το κοινό και τη βιομηχανία.

*Φωτογραφίες @Netflix