Νέο διευθυντή έχει πλέον η ΕΡΤ3 και η επιλογή του έγινε για πρώτη φορά βάσει των διατάξεων του νόμου 5253/2025, που ορίζουν ότι η πλήρωση των θέσεων των γενικών διευθυντών της ΕΡΤ Α.Ε. γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης και αξιολόγησης των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή.

Ο λόγος για τον Άρη Παναγωτίδης ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν επικεφαλής στη Διεύθυνση Παραγωγής, Τεχνικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης της ΕΡΤ3, ενώ έχει προϋπηρεσία 25 ετών στην ΕΡΤ3.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ: Η ΕΡΤ ανακοινώνει ότι νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3 αναλαμβάνει ο Άρης Παναγιωτίδης. Την απόφαση έλαβε το Δ.Σ. της ΕΡΤ, που συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ένα στέλεχος με προϋπηρεσία 25 ετών στην ΕΡΤ3, με μακρά εμπειρία και γνώση της εταιρείας, που από τη νέα του θέση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ΕΡΤ3.

Η ΕΡΤ τού εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.