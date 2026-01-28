Η Δάφνη Μπόκοτα μίλησε στις κάμερες για την επιστροφή της στην τηλεόραση μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα» που παρουσιάζει η Κατερίνα Καινούργιου.

«Είναι μια άλλη τηλεόραση από αυτή που ξέρω εγώ. Εγώ νιώθω καλά σε αυτή την τηλεόραση και δεν μετανιώνω για την απόφαση που πήρα να επιστρέψω. Η τηλεόραση πλέον είναι χειρότερη όσον αφορά τη γλώσσα μας, τη θεματολογία, την ευγενένια και τις προσεγγίσεις στους ανθρώπους. Δεν θα ψέματα, το έχω πάθει να μην ταυτίζομαι με τα θέματα που παίζουμε στην εκπομπή», σχολίασε η Δάφνη Μπόκοτα.

«Αν ήμουν η Κατερίνα Καινούργιου θα ένιωθα άβολα», σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου για τις δηλώσεις της Δάφνης Μπόκοτα.