«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο.

Η σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», επιστρέφει σήμερα στις 20:00 με διπλό επεισόδιο. Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και καταθέτει στον εισαγγελέα πως η Φωτεινή τον πυροβόλησε. Αυτό κάνει τα πράγματα να αλλάξουν δραματικά, η οικογένεια Καλλιγά πανηγυρίζει, ενώ η άλλη πλευρά βυθίζεται στην απελπισία. Η Άννα είναι η μόνη του συναισθάνεται το δράμα του Ορφέα και τον προσεγγίζει. Τα γεγονότα φέρνουν πιο κοντά τη Ζωή και τον Άγγελο, κάτι που κάνει τη Σοφία να μανιάσει.

Επηρεασμένος από την εξαδέλφη του ο Θεόφιλος επιτίθεται στη Ζωή. Η Φωτεινή οδηγείται πίσω στις φυλακές όπου οι συγκρατούμενες τη συμβουλεύουν να χρησιμοποιήσει τη εγκυμοσύνη προς όφελός της, κάτι που εκείνη αρνείται να κάνει. Ο Λευτέρης πνίγεται από την οργή και αποφασίζει να εκδικηθεί τον Ορφέα.

Ο Λευτέρης επιχειρεί να σκοτώσει τον Ορφέα, αλλά ο Αχιλλέας τον σταματά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο Άγγελος στήνει νομική ομάδα για να σώσει τη Φωτεινή. Η Νικαίτη κάνει καψόνια στη Στυλιανή, ενώ η Σοφία παραδίδει στον Θεόφιλο το τεστ DNA που λέει πως η Εβίτα δεν είναι βιολογικό του παιδί. Ο Χάρης ξεσπά στη Ζωή στην κάβα. Η Άννα και ο Λευτέρης ξανασμίγουν με ειλικρινείς εξομολογήσεις, κι αργότερα ο Λευτέρης, ντυμένος «επιχειρηματίας» και καθοδηγούμενος από τον Άγγελο, μπαίνει στον Όμιλο για να αναμετρηθεί πλέον στα ίσα με τον Ορφέα, προμηνύοντας μεγάλη σύγκρουση.

Η Νικαίτη έχοντας μάθει το μυστικό της Στυλιανής την εκβιάζει…

Τα γεγονότα φέρνουν πιο κοντά τη Ζωή και τον Άγγελο…

Δείτε το trailer:

Δείτε φωτογραφίες:

Καθημερινή σειρά παραγωγής 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Μακρής

Σκηνοθεσία: Γιωργος Παπαβασιλείου

Παίζουν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κοτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Παραγωγή: Pedio Productions

Τραγούδι τίτλων: «Να μ’ αγαπάς»

Μουσική: Νίκος Τερζής, στίχοι-ερμηνεία: Γιάννης Κότσιρας

