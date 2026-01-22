Με την αποχώρηση της Ελένης Ζαράγγα, από την ομάδα των Επαρχιωτών, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική εβδομάδα στο Survivor.

Η Survivor από την Καρδίτσα αναμετρήθηκε με τη Φωτεινή Καλεύρα σε μία μονομαχία που απαιτούσε συγκέντρωση και επιδεξιότητα. Η Ελένη Ζαράγγα αποχαιρέτησε την ομάδα της με δάκρυα στα μάτια. Στη συνέχεια πληροφορήθηκε πως έχει μία ξεχωριστή δύναμη στα χέρια της, να δώσει το πλεονέκτημα, σε ένα άτομο από την ομάδα της, να μπλοκάρει δύο συμπαίκτες στην επόμενη ψηφοφορία αποχώρησης. Εμείς θα μάθουμε την επιλογή της, σε περίπτωση που η Μπλε ομάδα χάσει σε κάποιο από τα επόμενα αγωνίσματα ασυλίας.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί από τον Γιώργο Λιανό πως ο Σταύρος Φλώρος και ο Γιάννης Στίνης ήταν οι δύο Survivors, που το τηλεοπτικό κοινό στήριξε περισσότερο με την ψήφο του.

Το αγώνισμα επάθλου, που προηγήθηκε, ήταν απαιτητικό και ενώ οι Αθηναίοι ξεκίνησαν δυναμικά, οι Επαρχιώτες κατάφεραν να δείξουν το σθένος που απαιτούσε και ανέτρεψαν το σκορ. Από τις αναμετρήσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του Γιώργου Πολύχρου με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο όπου, έως και δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η μάχη ήταν αμφίρροπη. Εντύπωση προκάλεσε η κίνηση της Ιωάννας Δεσύλλα να κινήσει με το σώμα της την κατασκευή, αναγκάζοντας την αντίπαλό της, Εβελίνα Λυκούδη, να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στην πισίνα. Μία κίνηση-ματ που έδωσε τη νίκη στους Επαρχιώτες.

Οι ψηφοφορίες αυτής της εβδομάδας έφεραν μεγάλη αναστάτωση στο εσωτερικό των δύο ομάδων, οι ισορροπίες φαίνεται να αλλάζουν και η συνέχεια, με το νέο επεισόδιο του Survivor, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, αναμένεται συναρπαστική!

Δείτε τα αποσπάσματα: