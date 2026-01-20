Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (20/1).

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 5 βαθμούς και θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα ώστε να διεκδικήσουν στη συνέχεια την πρόκρισή τους στους «16», ενώ οι Γερμανοί έχουν 9 είναι και στην 20η θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Πέγια North League

19:00 ΕΡΤ Sports 2 Ισπανία – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

19:30 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

19:30 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Χάποελ Χολόν FIBA Basketball Champions League

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League 2025-26

19:45 Novasports 6HD Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

20:00 Novasports 5HD Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Eurocup 2025-26

21:00 Novasports Extra 1 Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Βαλένθια – Παρί Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρέξαμ – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βιγιαρεάλ – Άγιαξ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κοπεγχάγη – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Champions League