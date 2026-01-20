Οι Ράδιο Αρβύλα επέστρεψαν στον τηλεοπτικό αέρα του ANT1, το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, με την πρώτη εκπομπή για το 2026.

«Δεν είναι τυχαίο που ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι σήμερα, αυτό είναι το “Blue Monday” και σύμφωνα με τους επιστήμονες λέει, έχουν δημιουργήσει μια κατά κάποιο τρόπο εξίσωση και σύμφωνα με αυτή την εξίσωση, έχουν συνυπολογίσει πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν μετρήσει στους ανθρώπους μέσα στο έτος, για το πότε οι άνθρωποι είναι περισσότερο κουρασμένοι και μελαγχολικοί. Έχουν καταλήξει ότι μέσα στο έτος, η Δευτέρα και η μέρα η οποία είναι η πιο μελαγχολική μέρα του έτους, είναι αυτή η Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν είναι Blue Monday. Και αυτό το τραγούδι είναι το Blue Monday των New Order, ένα ιστορικό βέβαια single από τους New Order και μ’ αυτό ξεκινήσαμε το Ράδιο Αρβύλα», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Αντώνης Κανάκης.