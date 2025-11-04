Οι «Ράδιο Αρβύλα», η πιο δυνατή ομάδα της ελληνικής τηλεόρασης, επέστρεψαν χθες το βράδυ, 3 Νοεμβρίου, για 19η σεζόν.

Η σατιρική τετράδα επέστρεψε στις οθόνες το βράδυ της Δευτέρας με μια επική πρεμιέρα, γεμάτη χορό, φρέσκια ενέργεια, ατάκες και, όπως πάντα, καυστικό χιούμορ.

«Το Ράδιο Αρβύλα επιστρέφει στη 19η σεζόν και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο. Η πρώτη εκπομπή θα είναι σήμερα, Τρίτη και Τετάρτη γιατί δεν μπορούμε να χωρέσουμε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουμε τραβήξει από το καλοκαίρι. Επιστρέψαμε και τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα απ’ ότι τα αφήσαμε, συγχαρητήρια σε όλους τους αρμόδιους», ανέφερε ο Αντώνης Κανάκης στην έναρξη της εκπομπής.

Ο Κανάκης υποδύθηκε τη Βανδή και ο Σερβετάς τον Μπισμπίκη

«Στα δύσκολα, όλοι ζητάνε τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη», είπε ο Αντώνης Κανάκης και πρόσφερε στους τηλεθεατές ένα σατιρικό βίντεο που αφορά το διάσημο ζευγάρι. Στο βίντεο ο Αντώνης Κανάκης υποδύθηκε την τραγουδίστρια και ο Γιάννης Σερβετάς τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Στο πρώτο νο1 της σεζόν, οι «Ράδιο Αρβύλα» υποφέρουν πολύ.