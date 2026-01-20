O 29χρονος Τάσος Παυλίδης με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διεκδικεί μια θέση στο ΜasterChef, συγκίνησε του κριτές με την προσωπική του ιστορία, αποκαλύπτοντας γιατί αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μαγειρική.

«Ονομάζομαι Τάσος Παυλίδης και έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι μάγειρας τα τελευταία 10 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν ζαχαροπλάστης επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η πίεση που υπήρχε μέσα στην κουζίνα και είπα να το δοκιμάσω και από τότε κόλλησα. Ταυτόχρονα άρχισα να βλέπω καινούργια πιάτα και να δουλεύω σε διάφορα εστιατόρια και από τότε το αγάπησα. Αυτό που με ώθησε στη μαγειρική ήταν ότι ήταν το ησυχαστήριό μου. Δεν σκεφτόμουν τα προβλήματα που είχα, κοιτούσα μόνο τη δουλειά μου», είπε αρχικά ο 29χρονος.

«Ήθελα να ξεφύγω από οικογενειακά προβλήματα. Δυστυχώς, στην ηλικία των 17 ετών έχασα τους γονείς μου σε τροχαίο οπότε η μαγειρική ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που με έκανε να ξεχνάω το συμβάν. Όταν αυτό συμβαίνει σε ένα παιδί 17 ετών, δεν γίνεται ενήλικας αυτόματα. Δεν ισχύουν αυτά. Παθαίνει ένα σοκ οργανισμός σου και μέχρι να το καταλάβεις μπορεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό έγινε σε μένα. Η ζωή συνεχίζεται και προσπαθείς να γίνεις καλύτερος», συμπλήρωσε ο Τάσος Παυλίδης.

Δείτε το σημείο στο 01.30:

O Tάσος Παυλίδης πήρε την λευκή ποδιά και την αφιέρωσε στον 7χρονο ανιψιό του, τον Γιάννη.